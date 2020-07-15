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В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил шесть новых случаев коронавирусной инфекции и четыре бессимптомных носителя, из больниц выписали 19 пациентов, следует из... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:58
2020-07-15T05:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил шесть новых случаев коронавирусной инфекции
и четыре бессимптомных носителя, из больниц выписали 19 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи, в том числе бессимптомные носители, - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 611 случаев коронавирусной инфекции, 78 693 человека выздоровели, 284 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 988, выздоровели 1 902 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлено 1569 случаев заражения (восемь человек скончались, 1229 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване
заразился 451 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.