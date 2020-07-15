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Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:36
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире

Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга

05:35 15.07.2020 (обновлено: 05:36 15.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.
"Гонконг - это специальный административный район Китая, дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Китай непоколебим в своей решимости и воле защитить национальный суверенитет и безопасность, обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга", - говорится в заявлении МИД.
Подчеркивается, что "планы США воспрепятствовать реализации закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом".
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Отмечается, что китайская сторона призывает США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".
"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - подчеркнули в ведомстве.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
05:21
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
38120010
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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