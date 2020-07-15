Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.
"Гонконг - это специальный административный район Китая, дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Китай непоколебим в своей решимости и воле защитить национальный суверенитет и безопасность, обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга", - говорится в заявлении МИД.
Подчеркивается, что "планы США воспрепятствовать реализации закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом".
Отмечается, что китайская сторона призывает США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".
"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - подчеркнули в ведомстве.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.