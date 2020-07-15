ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга , любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал, говорится в заявлении на сайте МИД КНР

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.

"Гонконг - это специальный административный район Китая, дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Китай непоколебим в своей решимости и воле защитить национальный суверенитет и безопасность, обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга", - говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что "планы США воспрепятствовать реализации закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом".

Отмечается, что китайская сторона призывает США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".

"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - подчеркнули в ведомстве.