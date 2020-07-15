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В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Два полицейских пострадали, шесть человек задержаны по итогам шестого дня демонстраций, проходящих в столице Болгарии Софии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:26
софия (город)
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353
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софия (город), болгария, в мире

В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах

05:26 15.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два полицейских пострадали, шесть человек задержаны по итогам шестого дня демонстраций, проходящих в столице Болгарии Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заместителя директора столичной полиции Антона Златанова.
По его словам, вечером во вторник ситуация накалилась: протестующие стали бросать в сторону журналистов и полиции небольшие петарды, а также пакеты с красной краской, в результате чего многие получили ушибы. Затем была предпринята попытка проникновения в здание народного собрания. Два офицера полиции, охранявшие вход в здание, оказали протестующим сопротивление. Позже им потребовалась медицинская помощь.
По словам Златанова, шесть человек были задержаны. Он осудил действия протестующих, подчеркнув, что демократия не достигается подобным способом. Златанов выразил уверенность в том, что в ходе протестов действовали провокаторы.
Протесты в Болгарии начались 9 июля, когда несколько тысяч демонстрантов собрались в центре столицы, чтобы поддержать действующего президента страны Румена Радева. Болгарское национальное радио сообщало, что причиной протестов стали недавние обыски и аресты советника президента по вопросам безопасности Илии Милушева и по правовым вопросам Пламена Узунова. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.
В субботу сообщалось о задержании 18 человек, пострадали три полицейских.
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