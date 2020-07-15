В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два полицейских пострадали, шесть человек задержаны по итогам шестого дня демонстраций, проходящих в столице Два полицейских пострадали, шесть человек задержаны по итогам шестого дня демонстраций, проходящих в столице Болгарии Софии , сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заместителя директора столичной полиции Антона Златанова.

По его словам, вечером во вторник ситуация накалилась: протестующие стали бросать в сторону журналистов и полиции небольшие петарды, а также пакеты с красной краской, в результате чего многие получили ушибы. Затем была предпринята попытка проникновения в здание народного собрания. Два офицера полиции, охранявшие вход в здание, оказали протестующим сопротивление. Позже им потребовалась медицинская помощь.

По словам Златанова, шесть человек были задержаны. Он осудил действия протестующих, подчеркнув, что демократия не достигается подобным способом. Златанов выразил уверенность в том, что в ходе протестов действовали провокаторы.

Протесты в Болгарии начались 9 июля, когда несколько тысяч демонстрантов собрались в центре столицы, чтобы поддержать действующего президента страны Румена Радева. Болгарское национальное радио сообщало, что причиной протестов стали недавние обыски и аресты советника президента по вопросам безопасности Илии Милушева и по правовым вопросам Пламена Узунова. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.