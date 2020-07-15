https://ria.ru/20200715/1574363352.html
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Китай осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга", говорится в заявлении на сайте МИД КНР. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:21
2020-07-15T09:34
дональд трамп
гонконг
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574362025.html
https://ria.ru/20200715/1574363119.html
Денис Чистов
Американцы получают из Азии пощечину за пощечиной. И ответить толком-то не могут, а тем не менее мнят себя всесильными 😁
216
Eric Beysen
Китай существовал ЗАДОЛГО до появления ЕС и США. и продолжит существовать и без них. уж поверь. даже театр на моей улице старше чем США, о чем ты говоришь? нувориши сколотившие состояние на спекуляцией воздухом. если подсчитать все реальные активы США и реальные активы Китая, то Китай в 100 раз богаче и сильней США. что такое Фейсбук? это здание плюс серверы. максимум 100 млн долларов реальной стоимости. но не 50-60 млрд. долларов как их "оценивают" спекулянты с Уолл-стрит, которые перепродают друг дружке одни и те же акции каждый добавляя по немножку процентов сверху себе на прокорм.
197
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гонконг
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Китай
осуждает принятие в США
закона "Об автономии Гонконга
", говорится в заявлении на сайте МИД КНР
.
Ранее американский лидер Дональд Трамп
заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Документ предусматривает введение санкций против зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны.
"Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против", — прокомментировали в китайском МИД.
Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Пекин предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение граждан США и американских организаций".
Кроме того, согласно заявлению китайского внешнеполитического ведомства, КНР готова противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, а любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал.
Подчеркивается, что "планы США воспрепятствовать реализации закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом".
Китайская сторона в очередной раз призвала Вашингтон "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", а также прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны.
Что происходит в Гонконге
Год назад в автономии начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители региона восприняли как подрыв его особого статуса. На фоне демонстраций в октябре 2019 года документ полностью отозвали.
Тридцатого июня вступил в силу новый закон — о нацбезопасности. Он предусматривает запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами. Митинги продолжились, США
обвиняют Пекин
в покушении на автономию.
Власти Китая неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в исключительно внутренние дела государства.