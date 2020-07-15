Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"

Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США

© AP Photo / Kin Cheung Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Документ предусматривает введение санкций против зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны.

"Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против", — прокомментировали в китайском МИД.

Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Пекин предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение граждан США и американских организаций".

Кроме того, согласно заявлению китайского внешнеполитического ведомства, КНР готова противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, а любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал.

Подчеркивается, что "планы США воспрепятствовать реализации закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом".

Китайская сторона в очередной раз призвала Вашингтон "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", а также прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны.

Что происходит в Гонконге

Год назад в автономии начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители региона восприняли как подрыв его особого статуса. На фоне демонстраций в октябре 2019 года документ полностью отозвали.

Тридцатого июня вступил в силу новый закон — о нацбезопасности. Он предусматривает запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами. Митинги продолжились, США обвиняют Пекин в покушении на автономию.