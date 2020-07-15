https://ria.ru/20200715/1574363152.html
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства. Об этом сообщает The Daily... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:35
2020-07-15T14:16
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_207:0:1329:631_1400x0_80_0_0_edb60305665d33570a1e813ad43bac7f.jpg
https://ria.ru/20200212/1564575210.html
laskab2
Ясный пень - это предок Скрипалей! А исполнили его - Баширов и Петров! Длинные руки ГРУ тянутся еще с древних времен!
33
Лысый Кучерявый
Кляты москали древнего укра замучили насмерть, сало искали.
25
9
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_207:0:1329:631_1400x0_80_0_0_edb60305665d33570a1e813ad43bac7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_282:0:1123:631_1400x0_80_0_0_a3ae287b7ae378ef1bcd4a89a086a47f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_325:0:956:631_1400x0_80_0_0_ac00b5e49442473e23920ff3896fa87f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
В Великобритании
археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства. Об этом сообщает The Daily Mail
.
Специалисты нашли скелет взрослого мужчины неподалеку от фермы Уэллвик близ города Уэндовер (графство Бакингемшир). Похоронен он был в канаве лицом вниз, а руки его были связаны.
По словам археологов, точный возраст жертвы пока неизвестен, однако эксперты считают, что останкам должно быть не менее двух тысяч лет.
"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", — отметила доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта.
При этом она выразила надежду, что специалисты смогут пролить больше света на эту историю.
Останки были обнаружены во время археологических работ, ведущихся на участке строительства скоростной магистрали HS2.