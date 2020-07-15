Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574363152.html
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства. Об этом сообщает The Daily... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:16
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_207:0:1329:631_1400x0_80_0_0_edb60305665d33570a1e813ad43bac7f.jpg
https://ria.ru/20200212/1564575210.html
Ясный пень - это предок Скрипалей! А исполнили его - Баширов и Петров! Длинные руки ГРУ тянутся еще с древних времен!
33
Кляты москали древнего укра замучили насмерть, сало искали.
25
9
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_207:0:1329:631_1400x0_80_0_0_edb60305665d33570a1e813ad43bac7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_282:0:1123:631_1400x0_80_0_0_a3ae287b7ae378ef1bcd4a89a086a47f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367748_325:0:956:631_1400x0_80_0_0_ac00b5e49442473e23920ff3896fa87f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире

Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности

04:35 15.07.2020 (обновлено: 14:16 15.07.2020)
13368
© Фото : High Speed Two LtdОстанки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
© Фото : High Speed Two Ltd
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства. Об этом сообщает The Daily Mail.
Специалисты нашли скелет взрослого мужчины неподалеку от фермы Уэллвик близ города Уэндовер (графство Бакингемшир). Похоронен он был в канаве лицом вниз, а руки его были связаны.
По словам археологов, точный возраст жертвы пока неизвестен, однако эксперты считают, что останкам должно быть не менее двух тысяч лет.
"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", — отметила доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта.
При этом она выразила надежду, что специалисты смогут пролить больше света на эту историю.
Останки были обнаружены во время археологических работ, ведущихся на участке строительства скоростной магистрали HS2.
Место расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска
12 февраля, 04:58РИА Наука
В Испании нашли пещеру со следами древней резни
27414921115
Обсудить 9
ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Ясный пень - это предок Скрипалей! А исполнили его - Баширов и Петров! Длинные руки ГРУ тянутся еще с древних времен!
15 июля, 05:21
llaskab2
7241001
Кляты москали древнего укра замучили насмерть, сало искали.
15 июля, 07:38
ЛКЛысый Кучерявый
6180010
Рекомендуем
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Автомобиль на шоссе
Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте
Блогерша Николь Тея
Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности
На месте столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии. 14 июля 2020
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Альберт Хабибуллин
"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Рана на пальце
Врач предупредила об опасности заусенцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Лента новостейМолния