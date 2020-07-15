Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности

Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства. Об этом сообщает The Daily Mail

Специалисты нашли скелет взрослого мужчины неподалеку от фермы Уэллвик близ города Уэндовер (графство Бакингемшир). Похоронен он был в канаве лицом вниз, а руки его были связаны.

По словам археологов, точный возраст жертвы пока неизвестен, однако эксперты считают, что останкам должно быть не менее двух тысяч лет.

"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", — отметила доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта.

При этом она выразила надежду, что специалисты смогут пролить больше света на эту историю.