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США приравняли паспорта Гонконга к китайским
США приостанавливают или отменяют привилегии и различия в отношениях с Гонконгом, в том числе будут рассматривать держателей гонконгского паспорта наравне с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:31
дональд трамп
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире

США приравняли паспорта Гонконга к китайским

04:31 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США приостанавливают или отменяют привилегии и различия в отношениях с Гонконгом, в том числе будут рассматривать держателей гонконгского паспорта наравне с гражданами Китая, следует из текста указа за подписью президента США Дональда Трампа, распространенного Белым домом.
"Я… постановляю, что ситуация применительно к Гонконгу, включая недавние действия КНР по фундаментальному подрыву автономии Гонконга, представляет исключительную и чрезвычайную угрозу с источником преимущественно за пределами Соединенных Штатов для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Настоящим я объявляю чрезвычайную ситуацию в отношении этой угрозы", - говорится в документе.
Трамп объявил, что отныне США приостанавливают или отменяют привилегии и различия в отношениях с Гонконгом. В частности, отменяются различия в отношении держателей паспортов Гонконга и КНР, отзываются исключения из лицензий на экспорт в Гонконг продукции, являющейся предметом экспортного контроля. Указ предписывает уведомить Гонконг о намерении США приостановить действие межправительственного соглашения о выдаче преступников, а также о намерении разорвать соглашение о переводе приговоренных лиц.
Документ также предполагает прекращение обучения гонконгских полицейских в США, отмену финансируемой госдепартаментом программы образовательного и культурного обмена с Китаем и Гонконгом, пересмотр допустимого числа просителей убежища из Гонконга.
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Закон об автономии Гонконга был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.
Не позднее 90 дней после вступления закона в силу госсекретарь США должен уведомить конгресс о лицах, которые нарушают эти положения. Затем не позднее чем через год президент должен ввести в отношении этих лиц и связанных с ними организаций санкции, которые предусматривают замораживание всех активов и недвижимости в американской юрисдикции, а также запрет на любые финансовые операции с такими лицами и запрет на въезд в США. Также в законе предусмотрен механизм отмены санкций и исключения лиц и организаций из санкционного списка. Особо в документе подчеркивается, что никакое его положение не может быть истолковано как "разрешение на применение военной силы против Китая".
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
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