США приравняли паспорта Гонконга к китайским

Трамп объявил, что отныне США приостанавливают или отменяют привилегии и различия в отношениях с Гонконгом. В частности, отменяются различия в отношении держателей паспортов Гонконга и КНР, отзываются исключения из лицензий на экспорт в Гонконг продукции, являющейся предметом экспортного контроля. Указ предписывает уведомить Гонконг о намерении США приостановить действие межправительственного соглашения о выдаче преступников, а также о намерении разорвать соглашение о переводе приговоренных лиц.

Закон об автономии Гонконга был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.

Не позднее 90 дней после вступления закона в силу госсекретарь США должен уведомить конгресс о лицах, которые нарушают эти положения. Затем не позднее чем через год президент должен ввести в отношении этих лиц и связанных с ними организаций санкции, которые предусматривают замораживание всех активов и недвижимости в американской юрисдикции, а также запрет на любые финансовые операции с такими лицами и запрет на въезд в США. Также в законе предусмотрен механизм отмены санкций и исключения лиц и организаций из санкционного списка. Особо в документе подчеркивается, что никакое его положение не может быть истолковано как "разрешение на применение военной силы против Китая".