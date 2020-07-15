Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил во вторник, что он по-прежнему ожидает поддержки от российской космической корпорации в лунной программе США, несмотря на то что руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал ее, пишет агентство Рейтер.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для США лунная программа - "больше политический проект", направленный на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль.
Глава НАСА сказал в интервью агентству Рейтер во вторник, что "отношения между НАСА и "Роскосмосом" крепкие", и подчеркнул, что международные партнеры будут играть ключевую роль в плане НАСА по высадке людей на поверхность Луны к 2024 году и строительству космической станции на орбите Луны.
"У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозином, поэтому я надеюсь, что у нас есть возможность продолжать сотрудничество", - сказал Брайденстайн.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.
Помимо этого, США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС.