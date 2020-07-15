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Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил во вторник, что он по-прежнему ожидает поддержки от российской космической корпорации в лунной программе США, несмотря на то РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:29
хочу стать космонавтом
россия
джим брайденстайн
космос - риа наука
роскосмос
наса
сша
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https://ria.ru/20200713/1574301819.html
Вот эти мантры из прошлого, что космос без политики - вообще сейчас выглядят смешно. Американцы через Маска и прочих шоуменов привлекают деньги на военный космос, USAID(агенство США по международному развитию) выделило очередные несколько миллиардов на свержение власти и пропаганду ненависти к России среди молодежи, СпейсИкс вводит новые санкции против российского космоса, ведь иначе конкурировать Маск не может, а на украину фашистам отправлены очередные наёмники и оружие. Но, когда речь заходит о лицемерии - США надеются, что мы будем заниматься лунной программой США вместе. Нет, это не слабоумие США, а жестокий враг.
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россия
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154935/10/1549351040_0:292:3072:2020_1400x0_80_0_0_4340ef3f11c78ad019aa683ad9c18faf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, джим брайденстайн, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США

04:29 15.07.2020
2074
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДжим Брайденстайн
Джим Брайденстайн
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Джим Брайденстайн. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил во вторник, что он по-прежнему ожидает поддержки от российской космической корпорации в лунной программе США, несмотря на то что руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал ее, пишет агентство Рейтер.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для США лунная программа - "больше политический проект", направленный на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль.
Глава НАСА сказал в интервью агентству Рейтер во вторник, что "отношения между НАСА и "Роскосмосом" крепкие", и подчеркнул, что международные партнеры будут играть ключевую роль в плане НАСА по высадке людей на поверхность Луны к 2024 году и строительству космической станции на орбите Луны.
"У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозином, поэтому я надеюсь, что у нас есть возможность продолжать сотрудничество", - сказал Брайденстайн.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.
Помимо этого, США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
13 июля, 20:31Хочу стать космонавтом
Рогозин готов пригласить США на российско-китайскую базу на Луне
62702462
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Хочу стать космонавтомРоссияДжим БрайденстайнКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
Популярные комментарии
Вот эти мантры из прошлого, что космос без политики - вообще сейчас выглядят смешно. Американцы через Маска и прочих шоуменов привлекают деньги на военный космос, USAID(агенство США по международному развитию) выделило очередные несколько миллиардов на свержение власти и пропаганду ненависти к России среди молодежи, СпейсИкс вводит новые санкции против российского космоса, ведь иначе конкурировать Маск не может, а на украину фашистам отправлены очередные наёмники и оружие. Но, когда речь заходит о лицемерии - США надеются, что мы будем заниматься лунной программой США вместе. Нет, это не слабоумие США, а жестокий враг.
15 июля, 05:04
ИЯИбрагим Яблоков
1520103
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