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Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15
Не меньше 15 человек погибли из-за ливневых паводков, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia со... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:15
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индонезия, в мире

Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15

04:15 15.07.2020
1072
© Depositphotos / realinemediaИндонезия
Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Не меньше 15 человек погибли из-за ливневых паводков, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на местные власти.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей информировало о пяти погибших и 38 пропавших.
Отмечается, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. Согласно данным главы поисково-спасательного управления округа Северный Луву Муслима Мучсина (Muslim Muchsin), около 2 тысяч жителей вынуждены укрыться во временных убежищах.
По словам главы округа Инды Путри Индриани (Indah Putri Indriani), по состоянию на вторник жертвами ливневых паводков стали 15 человек. Она отметила, что только в одном из микрорайонов 56 человек числятся пропавшими без вести.
"Однако это число может быть выше, так как до некоторых населенных пунктов нельзя никак добраться", - цитирует ее заявление телеканал.
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