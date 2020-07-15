https://ria.ru/20200715/1574363052.html
Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15
Не меньше 15 человек погибли из-за ливневых паводков, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia со... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:15
2020-07-15T04:15
индонезия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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индонезия, в мире
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Не меньше 15 человек погибли из-за ливневых паводков, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси
в Индонезии
, сообщает телеканал Channel News Asia
со ссылкой на местные власти.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей информировало о пяти погибших и 38 пропавших.
Отмечается, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. Согласно данным главы поисково-спасательного управления округа Северный Луву Муслима Мучсина (Muslim Muchsin), около 2 тысяч жителей вынуждены укрыться во временных убежищах.
По словам главы округа Инды Путри Индриани (Indah Putri Indriani), по состоянию на вторник жертвами ливневых паводков стали 15 человек. Она отметила, что только в одном из микрорайонов 56 человек числятся пропавшими без вести.
"Однако это число может быть выше, так как до некоторых населенных пунктов нельзя никак добраться", - цитирует ее заявление телеканал.