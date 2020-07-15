Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей информировало о пяти погибших и 38 пропавших.

Отмечается, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. Согласно данным главы поисково-спасательного управления округа Северный Луву Муслима Мучсина (Muslim Muchsin), около 2 тысяч жителей вынуждены укрыться во временных убежищах.

По словам главы округа Инды Путри Индриани (Indah Putri Indriani), по состоянию на вторник жертвами ливневых паводков стали 15 человек. Она отметила, что только в одном из микрорайонов 56 человек числятся пропавшими без вести.