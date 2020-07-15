Эксперт рассказал, как выбрать безопасный аттракцион

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стоит ли беспокоиться, если на карусели, на которой вы собираетесь покататься, есть ржавчина? Все зависит от того, какая это ржавчина, объяснил в эфире радио Sputnik вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович.
Скрипучие качели и карусели со следами ржавчины вызывают сомнение в их безопасности. Выяснить, насколько они соответствуют требованиям, можно у владельца. Перед началом сезона все аттракционы обязательно проходят проверку. Это лето, несмотря на все сложности, не стало исключением, отметил в эфире радио Sputnik доктор технических наук, вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович.
"Безопасность аттракциона – это компетенция владельца, который за это отвечает. Сегодня за счет того, что долгое время аттракционы не работали, перед их пуском должны будут проводить необходимые технические проверки, безусловно. Есть комплект документов, сопровождающий каждый аттракцион: это технический паспорт, инструкция по эксплуатации и инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Проверки ведутся на соответствие требованиям этих документов. Это стандартная процедура, которая осуществляется перед каждым сезоном. К сожалению, начало нынешнего сезона сильно затянулось и это нанесло определенный ущерб всем организациям, которые владеют аттракционами", - отметил в беседе с радио Sputnik Борис Рабинович.
При этом, по его словам, бояться видимой глазом ржавчины вряд ли стоит – для механизма она, скорее всего, безопасна.
"Это связано с повреждением окраски из-за погодных условий или каких-то случайных повреждений. Но, смотря какая ржавчина. Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет. Всякого рода мелкие дефекты – это не предмет для сомнений в безопасности. Как правило, по мировой статистике, аттракционы надежнее автомобилей в 10 000 раз", - утверждает Борис Рабинович.