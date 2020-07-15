Эксперт рассказал, как выбрать безопасный аттракцион

При этом, по его словам, бояться видимой глазом ржавчины вряд ли стоит – для механизма она, скорее всего, безопасна.

"Это связано с повреждением окраски из-за погодных условий или каких-то случайных повреждений. Но, смотря какая ржавчина. Если аттракцион был выпущен 50 лет назад, эта ржавчина могла разъесть все конструкции. Но таких машин в эксплуатации практически нет. Всякого рода мелкие дефекты – это не предмет для сомнений в безопасности. Как правило, по мировой статистике, аттракционы надежнее автомобилей в 10 000 раз", - утверждает Борис Рабинович.