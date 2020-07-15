У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 00.21 (16.21 мск вторника) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43.8 градуса северной широты и 147.3 восточной долготы — в 116 километрах восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг располагался на глубине 183 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.