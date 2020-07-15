Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574362969.html
У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:21
туризм
новости - туризм
курильские острова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
курильские острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1400x0_80_0_0_a6bd7c707e50fee5f35471eeaedd7a9d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_600:0:3000:2400_1400x0_80_0_0_5be4fe5c84688b666365b95246368267.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, курильские острова, происшествия

У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

04:01 15.07.2020 (обновлено: 08:21 15.07.2020)
1805
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 00.21 (16.21 мск вторника) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43.8 градуса северной широты и 147.3 восточной долготы — в 116 километрах восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг располагался на глубине 183 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Южно-Курильска, города Курильска и села Крабозаводского на острове Итуруп, а в селе Малокурильское на острове Шикотан – в 4 балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
002401
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКурильские островаПроисшествия
Рекомендуем
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Карусель
Эксперт рассказал, как выбрать безопасный аттракцион
Джим Брайденстайн
Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Индонезия
Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Затопленная улица, Китай
В китайской провинции наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний
Вид на Сеул
New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
Баку
В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Посетитель ярмарки вакансий
В Приморье число безработных выросло вдвое на фоне коронавируса
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Лента новостейМолния