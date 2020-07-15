Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Спешка разработчиков вакцины от COVID-19 оправдана серьезностью пандемии, при этом большинство лабораторий придерживаются существующих правил, предусматривающих обязательные три стадии клинического тестирования вакцины, поскольку правильная вакцина является единственным решением пандемии, заявил в интервью РИА Новости израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.
Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил РИА Новости, что исследование вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля.
"Я так понимаю, что сообщения Сеченовского института свидетельствует о том, что они завершили первую фазу исследования. Есть всего три фазы исследования... Всегда первая фаза делается на небольшом количестве испытуемых. И всегда это делается со здоровыми людьми. Цель первой фазы - первичные результаты по поводу безопасности вакцин. Смотрят, что у них нет серьезных побочных явлений", - рассказал израильский профессор РИА Новости.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них порядка 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.
"Вот, например, в журнале Lancet были опубликованы недавно результаты разработки первой стадии китайских ученых, у них, как и у российских, не было побочных явлений. Но там уже был показан положительный иммунологический ответ и антитела общие и нейтрализующие антитела. И также клеточный ответ. Я думаю, что у ученых из Сеченовского института точно такие же результаты, только не было пока еще научной публикации. И обычно следующая стадия - это вторая фаза исследований", - сказал Яков Беркун.
Вторая фаза испытания российской вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Испытания вакцины от коронавируса проводятся без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, в полном соответствии с методологией, заявили в Минобороны России.
Примером прохождения стадий проверки вакцины по традиционной схеме израильский ученый назвал американскую компанию "Модерна", с которой Израиль уже заключил соглашение о поставке вакцины. Сейчас американские исследователи завершают вторую стадию испытаний, где на группу в несколько сотен участников проверяют реактогенность препарата и выбирают правильную дозу. Третья фаза с участием десятков тысяч испытуемых будет проходить в реальных условиях, при которых исследователи планируют выяснить, насколько эффективно работает препарат с учетом высокой заражаемости. Эта фаза, по словам врача, может продолжаться многие месяцы - год и даже более. Серьезность пандемии и сохраняющиеся высокие темпы распространения вируса, по мнению профессора, могут подтолкнуть ученых к сокращению стадий исследования.
"Я не критикую, потому что здесь как с лекарствами. При тяжелых заболеваниях мы пользуемся лекарствами, у которых много побочных явлений, а когда аллергический насморк, то мы не хотим давать лекарство, которое вызывает серьезные побочные эффекты, поскольку и сама болезнь несерьезная. А тут у нас серьезная эпидемия. И единственным решением может стать эффективная вакцина. Так что приходится рисковать в поиске правильного решения и в поиске вакцин. Поэтому принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно. Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов все-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей", - заключил профессор.