Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний

"Я не критикую, потому что здесь как с лекарствами. При тяжелых заболеваниях мы пользуемся лекарствами, у которых много побочных явлений, а когда аллергический насморк, то мы не хотим давать лекарство, которое вызывает серьезные побочные эффекты, поскольку и сама болезнь несерьезная. А тут у нас серьезная эпидемия. И единственным решением может стать эффективная вакцина. Так что приходится рисковать в поиске правильного решения и в поиске вакцин. Поэтому принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно. Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов все-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей", - заключил профессор.