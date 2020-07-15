Эксперты рассказали, сколько банков потеряют лицензию в 2020 году

"В условиях пандемии количество отозванных лицензий в 2020 году, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал проведение выездных проверок на время карантина и возобновил их только с июля", - сказала эксперт. Она добавила, что в текущем году в основном будут отзываться лицензии у банков, которые накопили большой объемом плохих активов на балансе еще до пандемии, а вот в следующем году темпы отзыва лицензий ускорятся.