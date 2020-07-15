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Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте
Диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа рассказали в интервью изданию La Vanguardia, какие продукты помогают избежать укачивания в транспорте. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:42
здоровье
испания
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
здоровье, испания, общество

Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте

03:42 15.07.2020
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© Depositphotos / dspguyАвтомобиль на шоссе
Автомобиль на шоссе
© Depositphotos / dspguy
Автомобиль на шоссе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа рассказали в интервью изданию La Vanguardia, какие продукты помогают избежать укачивания в транспорте.
По их словам, хорошим вариантом для путешествий являются блюда из риса. Специалисты указали, что желательно выбирать коричневый рис, при этом готовить его следует как можно проще и без большого количества воды.
Из легких закусок диетологи порекомендовали яблоки и арахис. Они указали, что яблоко следует употреблять очищенным и тертым.
Бранко отметила, что "классическим" средством от головокружений является имбирь. По словам специалистов, тем, кому не нравится вкус имбиря, следует употреблять его настои с добавлением различных фруктов. Еще одним продуктом, который помогает при укачивании, является свежий несоленый сыр.
Диетологи добавили, что во время путешествий или дальних поездок страдающим от укачивания следует избегать очень тяжелой и жирной пищи, газированных напитков и выпечки, а также алкоголя.
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