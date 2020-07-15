Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Диетологи из Диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа рассказали в интервью изданию La Vanguardia , какие продукты помогают избежать укачивания в транспорте.

По их словам, хорошим вариантом для путешествий являются блюда из риса. Специалисты указали, что желательно выбирать коричневый рис, при этом готовить его следует как можно проще и без большого количества воды.

Из легких закусок диетологи порекомендовали яблоки и арахис. Они указали, что яблоко следует употреблять очищенным и тертым.

Бранко отметила, что "классическим" средством от головокружений является имбирь. По словам специалистов, тем, кому не нравится вкус имбиря, следует употреблять его настои с добавлением различных фруктов. Еще одним продуктом, который помогает при укачивании, является свежий несоленый сыр.