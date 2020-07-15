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В Приморье число безработных выросло вдвое на фоне коронавируса
Численность безработных в Приморье увеличилась вдвое на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, в правительство края внесено представление, сообщил... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:40
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье число безработных выросло вдвое на фоне коронавируса

03:40 15.07.2020
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Численность безработных в Приморье увеличилась вдвое на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, в правительство края внесено представление, сообщил прокурор региона Николай Пилипчук на расширенном заседании коллегии прокуратуры края.
"На фоне действия ограничительных мер обострилась ситуация в сфере занятости населения, численность безработных увеличилась вдвое. В связи с отсутствием адекватной реакции со стороны региональной службы занятости в правительство края было внесено представление", - сказал Пилипчук.
По его словам, меры, направленные на устранение нарушений, позволили трудоустроить почти 2, 5 тысячи человек, ранее потерявших работу.
"Во втором полугодии необходимо держать под постоянным контролем ситуацию с оплатой труда на социально значимых предприятиях, законностью высвобождения работников всех без исключения организаций, обеспечения им безопасных условий труда", - отметил прокурор.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности на фоне коронавируса, который предусматривает масочный режим и социальную дистанцию. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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