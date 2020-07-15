В Приморье число безработных выросло вдвое на фоне коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Численность безработных в Численность безработных в Приморье увеличилась вдвое на фоне ограничительных мер из-за коронавируса , в правительство края внесено представление, сообщил прокурор региона Николай Пилипчук на расширенном заседании коллегии прокуратуры края.

"На фоне действия ограничительных мер обострилась ситуация в сфере занятости населения, численность безработных увеличилась вдвое. В связи с отсутствием адекватной реакции со стороны региональной службы занятости в правительство края было внесено представление", - сказал Пилипчук

По его словам, меры, направленные на устранение нарушений, позволили трудоустроить почти 2, 5 тысячи человек, ранее потерявших работу.

"Во втором полугодии необходимо держать под постоянным контролем ситуацию с оплатой труда на социально значимых предприятиях, законностью высвобождения работников всех без исключения организаций, обеспечения им безопасных условий труда", - отметил прокурор.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности на фоне коронавируса, который предусматривает масочный режим и социальную дистанцию. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.