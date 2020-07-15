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Операторы связи продлили помощь россиянам, которые застряли за рубежом
Операторы связи продлили меры для поддержки россиян, которые вынужденно остаются за границей и пока не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, в мире

Операторы связи продлили помощь россиянам, которые застряли за рубежом

03:33 15.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Операторы связи продлили меры для поддержки россиян, которые вынужденно остаются за границей и пока не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.
В апреле глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил операторам связи письмо с просьбой отключить плату за смс и входящие вызовы для абонентов, которые вынуждены оставаться за рубежом во время пандемии.
"Для наших клиентов, по-прежнему остающихся за рубежом из-за отмены авиасообщения, остаются бесплатными входящие и исходящие звонки на номера МИД России, портала "Госуслуги" и авиакомпаний", - прокомментировали в пресс-службе Tele2.
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В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") рассказали, что оператор также сохраняет меры, которые были введены для поддержки клиентов в период пандемии. "В частности, абонентам в роуминге доступны бесплатные звонки на горячие линии и бесплатный sms-пакет, а клиенты "Билайн" по всей России могут бесплатно позвонить на горячие линии по теме коронавирусной инфекции", - уточнил собеседник агентства.
Часть бесплатных сервисов, которые были запущены оператором МТС на период режима самоизоляции, начала работать в стандартном режиме. "Часть, такие как, например, обнуление исходящих вызовов на горячие линии Ростуризма, Сити-центра и другие, а также обнуление входящих вызовов с этих номеров в международном роуминге, продолжают действовать", - отметил представитель компании.
В "Мегафоне" рассказали, что в большинстве регионов для абонентов старше 65 лет по-прежнему сохраняется возможность пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности. "Абонентам, находящимся в роуминге, доступны бесплатные звонки на номера горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом, МИД России и ряда авиакомпаний. Входящие с этих номеров также бесплатны", - подчеркнули в пресс-службе компании. Кроме того, продолжает действовать опция с бесплатным безлимитным доступом к сервисам электронной почты, доставки еды, образовательным порталам и информресурсам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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