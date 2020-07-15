https://ria.ru/20200715/1574362659.html
Исследование показало, сколько россиян оставляют чаевые специалистам
Около трети россиян (30%) никогда не оставляют чаевые, 26% готовы оставить "на чай" понравившемуся специалисту, показало исследование сервиса Работа.ру, который РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:30
2020-07-15T03:30
россия
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152674/48/1526744820_0:221:4243:2608_1400x0_80_0_0_84fcc0e1cf80044f8dd54766f43b7084.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Около трети россиян
(30%) никогда не оставляют чаевые, 26% готовы оставить "на чай" понравившемуся специалисту, показало исследование сервиса Работа.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным опроса, всегда оставляют чаевые только 10% респондентов, а 34% оставляют чаевые, если им понравился сервис.
Опрос проводился в июле 2020 года среди 2,5 тысяч экономические активных россиян старше 18 лет во все округах России.
Отвечая на вопрос о том, какой процент от суммы услуги они готовы оставить в виде чаевых, половина респондентов (50%) назвала до 5%, от 5% до 15% готовы оставить 45% россиян, от 15% до 25% - только 3,5% респондентов. Большие доли от суммы полученной услуги готовы оставить "на чай" лишь 1,5% россиян.
Говоря о сумме чаевых, больше половины россиян (51%) отметили, что готовы оставить от 50 до 100 рублей, более четверти (28%) - 100 и более рублей в зависимости от стоимости услуги, менее четверти (21%) - до 50 рублей.
Опрос проводился в июле 2020 года среди 1725 экономически активных россиян старше 18 лет во всех округах страны.