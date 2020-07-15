Исследование показало, сколько россиян оставляют чаевые специалистам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Около трети Около трети россиян (30%) никогда не оставляют чаевые, 26% готовы оставить "на чай" понравившемуся специалисту, показало исследование сервиса Работа.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным опроса, всегда оставляют чаевые только 10% респондентов, а 34% оставляют чаевые, если им понравился сервис.

Опрос проводился в июле 2020 года среди 2,5 тысяч экономические активных россиян старше 18 лет во все округах России.

Отвечая на вопрос о том, какой процент от суммы услуги они готовы оставить в виде чаевых, половина респондентов (50%) назвала до 5%, от 5% до 15% готовы оставить 45% россиян, от 15% до 25% - только 3,5% респондентов. Большие доли от суммы полученной услуги готовы оставить "на чай" лишь 1,5% россиян.

Говоря о сумме чаевых, больше половины россиян (51%) отметили, что готовы оставить от 50 до 100 рублей, более четверти (28%) - 100 и более рублей в зависимости от стоимости услуги, менее четверти (21%) - до 50 рублей.