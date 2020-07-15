МВД пока не рассматривает водительские права как идентификатор личности

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В МВД РФ пока не поступала законодательная инициатива, предусматривающие использование водительских прав для упрощенной идентификации банковских клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц. В ЦБ уточнили, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации.
"Предложений законодательного характера по инициативе Минэкономразвития России, Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации, направленной на установление возможности использования водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, в МВД России на рассмотрение в установленном порядке не поступало", - сообщается в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Ранее руководитель финансового мониторинга банка "Дом.РФ" Дина Багатова пояснила, что водительское удостоверение планируется использовать только при упрощенной идентификации, то есть при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 600 тысяч рублей и переводах без открытия счета. О полном спектре банковских услуг, по ее словам, речь не идет.
Багатова напомнила, что водительское удостоверение ранее уже применялось в качестве документа для упрощенной идентификации, но с выходом в декабре 2015 года нового положения Банка России было упразднено.