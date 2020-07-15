МВД пока не рассматривает водительские права как идентификатор личности

Ранее руководитель финансового мониторинга банка "Дом.РФ" Дина Багатова пояснила, что водительское удостоверение планируется использовать только при упрощенной идентификации, то есть при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 600 тысяч рублей и переводах без открытия счета. О полном спектре банковских услуг, по ее словам, речь не идет.