Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574362522.html
Штат Техас обновил антирекорд по новым случаям коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в Техасе, втором по численности населения штате США, в среду обновило антирекорд – зафиксировано 10 745 случаев,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_0:19:2738:1559_1400x0_80_0_0_be1af6df037c9db8e6dbeba1b2d94849.jpg
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_0:19:2738:1559_1400x0_80_0_0_be1af6df037c9db8e6dbeba1b2d94849.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_93:0:2529:1827_1400x0_80_0_0_a7824b300042863d7fe5abdc184380ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_398:0:2225:1827_1400x0_80_0_0_389a3ec007b0b79229e40c2ceb09f44b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, техас, в мире

Штат Техас обновил антирекорд по новым случаям коронавируса

03:15 15.07.2020
1477
© Fotolia / SimonvoТехас
Техас
© Fotolia / Simonvo
Техас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в Техасе, втором по численности населения штате США, в среду обновило антирекорд – зафиксировано 10 745 случаев, свидетельствуют данные на сайте местного департамента здравоохранения.
Прошлый антирекорд был зафиксирован в субботу, 11 июля, когда эта цифра составила 10 351 человек.
Всего на сегодня в Техасе, где проживает около 29 миллионов человек, зафиксировано 275 тысяч случаев заражения. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 3 322 человека, выздоровели более 142 тысяч.
По подсчетам телеканала NBC News, по итогам понедельника на три густонаселенных американских штата Флорида, Техас и Калифорния пришлась одна пятая всех выявленных в этот день в мире случаев коронавируса. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такие высокие показатели связаны с широкомасштабным тестированием, и отмечал, что смертность от осложнений одновременно снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4903202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАТехасВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний
На месте столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии. 14 июля 2020
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Вид с моря на Гонконг
США приравняли паспорта Гонконга к китайским
Девушка с телефоном
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Президент США Дональд Трамп
В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции
Джефф Сешнс
Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Клиент в отделении банка
Эксперты рассказали, сколько банков потеряют лицензию в 2020 году
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
Смартфон
Операторы связи продлили помощь россиянам, которые застряли за рубежом
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Водительское удостоверение
МВД пока не рассматривает водительские права как идентификатор личности
Оплата счета в кафе
Исследование показало, сколько россиян оставляют чаевые специалистам
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Лента новостейМолния