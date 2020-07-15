https://ria.ru/20200715/1574362522.html
Штат Техас обновил антирекорд по новым случаям коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в Техасе, втором по численности населения штате США, в среду обновило антирекорд – зафиксировано 10 745 случаев,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:15
2020-07-15T03:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
техас
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, техас, в мире