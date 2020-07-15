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https://ria.ru/20200715/1574362283.html
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Результаты проведенного вскрытия показали, что смерть звезды сериала "Хор", актрисы Наи Риверы, наступила в результате несчастного случая, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:59
культура
калифорния
сша
в мире
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Кто такая? Что за звезда? Что за сериал? Где показывали? Каков рейтинг? Что за фигню на РИА стали выкладывать?
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калифорния
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
калифорния, сша, в мире

В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"

02:35 15.07.2020 (обновлено: 11:59 15.07.2020)
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© REUTERS / Mario AnzuoniАктриса сериала "Хор" Ная Ривера
Актриса сериала Хор Ная Ривера
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актриса сериала "Хор" Ная Ривера. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты проведенного вскрытия показали, что смерть звезды сериала "Хор", актрисы Наи Риверы, наступила в результате несчастного случая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).
Ранее сообщалось, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на прошлой неделе пропала во время прогулки с сыном. Согласно версии полиции, тонущая Ривера смогла спасти сына, однако себя ей спасти не удалось.

"Результаты вскрытия соответствуют (смерти в результате. — Прим. ред.) утопления, состояние тела соответствует периоду времени, в течение которого она находилась под водой. Вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания", — цитирует телеканал заявление судмедэксперта.

Отмечается, что на данный момент нет оснований полагать, что в смерти актрисы могли сыграть роль алкоголь или наркотики. Тем не менее образцы будут отправлены на токсикологическое тестирование.
Ривера стала уже третьим человеком, сыгравшим роль в сериале "Хор" и ушедшим из жизни в возрасте около 30 лет. В 2013 году в возрасте 31 года скончался получивший известность благодаря этому сериалу канадский актер Кори Монтейт, а в 2018 году покончил с собой снимавшийся в "Хоре" американский актер Марк Саллинг, которому на тот момент было 35 лет.
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8814132729
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КультураКалифорнияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто такая? Что за звезда? Что за сериал? Где показывали? Каков рейтинг? Что за фигню на РИА стали выкладывать?
15 июля, 07:05
Михаил Глушко
4030017
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