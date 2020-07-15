Врач предупредила об опасности заусенцев

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова рассказала в беседе с " Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова рассказала в беседе с " АиФ ", какие опасности могут таить в себе заусенцы на коже.

По словам специалиста, заусенцы ни в коем случае не следует обкусывать, так как это приводит к некачественному решению проблемы: образуется ранка с рваными краями. Кроме того, в ротовой полости имеется множество вредоносных микроорганизмов, которые вместе со слюной могут попасть в ранки от заусенцев и вызвать воспаление и нагноение.

Шмакова отметила, что при ослабленном организме, при множестве хронических заболеваний заусенцы могут послужить входом для различных инфекций. Другими факторами, повышающими вероятность присоединения инфекции через заусенцы, являются контакты с неблагоприятными условиями внешней среды.

"Совершенно другое дело при опасном нагноении — образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения", — предупредила врач. Она указала, что при бактериальной причине нагноения ощущается сильная боль, появляется отек и подкожный гной в области ногтевого валика, пульсация в пальце. "Такая ситуация требует экстренного обращения к врачу, нередко — к хирургу", — рассказала Шмакова.