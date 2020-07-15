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Врач предупредила об опасности заусенцев
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова рассказала в беседе с "АиФ", какие опасности могут таить в себе заусенцы на коже. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:15
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РИА Новости
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россия, здоровье, общество

Врач предупредила об опасности заусенцев

02:35 15.07.2020 (обновлено: 14:15 15.07.2020)
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© Fotolia / Photographee.euРана на пальце
Рана на пальце
© Fotolia / Photographee.eu
Рана на пальце. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова рассказала в беседе с "АиФ", какие опасности могут таить в себе заусенцы на коже.
По словам специалиста, заусенцы ни в коем случае не следует обкусывать, так как это приводит к некачественному решению проблемы: образуется ранка с рваными краями. Кроме того, в ротовой полости имеется множество вредоносных микроорганизмов, которые вместе со слюной могут попасть в ранки от заусенцев и вызвать воспаление и нагноение.
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Шмакова отметила, что при ослабленном организме, при множестве хронических заболеваний заусенцы могут послужить входом для различных инфекций. Другими факторами, повышающими вероятность присоединения инфекции через заусенцы, являются контакты с неблагоприятными условиями внешней среды.
"Совершенно другое дело при опасном нагноении — образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения", — предупредила врач. Она указала, что при бактериальной причине нагноения ощущается сильная боль, появляется отек и подкожный гной в области ногтевого валика, пульсация в пальце. "Такая ситуация требует экстренного обращения к врачу, нередко — к хирургу", — рассказала Шмакова.
Специалист предупредила, что в тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев, при этом из-за массированного попадания гноя в кровь может развиться сепсис, а это уже угрожающее жизни состояние.
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