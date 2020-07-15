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Google обвинили в слежке за пользователями
Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:28
google
сша
в мире
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:75:2906:1710_1400x0_80_0_0_14d67c3e193fd0064cbbfee73e23da7c.jpg
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РИА Новости
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60
google, сша, в мире

Google обвинили в слежке за пользователями

02:28 15.07.2020
4700
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это, сообщает агентство Рейтер.
Иск подала в Калифорнии юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая в июне этого года уже подавала иск к корпорации на 5 миллиардов долларов, обвиняя ее в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито. Компания представляет интересы группы истцов.
В новом иске говорится, что даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложениях Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию.
Alphabet Inc. пока не прокомментировала эти сообщения. Сумма иска и требования по нему не уточняются.
Логотип Google
10 июля, 07:14
СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google
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GoogleСШАВ мире
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Это абсолютная правда. При отключенных настройках истории Ютуб после просмотра роликов идут рекомендации подобных.
15 июля, 06:08
Чья Чьо
76211100
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