https://ria.ru/20200715/1574362226.html
Google обвинили в слежке за пользователями
Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:28
2020-07-15T02:28
google
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574146969.html
Чья Чьо
Это абсолютная правда. При отключенных настройках истории Ютуб после просмотра роликов идут рекомендации подобных.
99
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:75:2906:1710_1400x0_80_0_0_14d67c3e193fd0064cbbfee73e23da7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, сша, в мире