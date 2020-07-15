Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574362164.html
В МЧС уточнили площадь пожара на обувном складе в Долгопрудном
Площадь пожара на обувном складе в подмосковном Долгопрудном составила 4,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника подмосковного ГУ МЧС... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
долгопрудный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://ria.ru/20200714/1574339172.html
долгопрудный
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_429:0:2728:1724_1400x0_80_0_0_84e17fd096601c0a06d9d686946c1abc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_716:0:2440:1724_1400x0_80_0_0_3c94a3dac6e8a0ccfc0e968ae1bab5cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), долгопрудный, происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара на обувном складе в Долгопрудном

02:21 15.07.2020
427
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь пожара на обувном складе в подмосковном Долгопрудном составила 4,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника подмосковного ГУ МЧС России Вадим Андямов.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади - 6,5 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась кровля по всей площади строения, пожару присвоили второй ранг.
"Общая площадь горения 4500 квадратных метров", - отметил Андямов.
По его словам, тушение пожара осложняется высокогорючими материалами, которые находятся внутри склада, предположительно, обувью, а также сильным ветром. Работа по тушению пожара продолжаются.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Вчера, 15:43
В Свердловской области локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
011100
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДолгопрудныйПроисшествия
Рекомендуем
Пожар
В Долгопрудном ликвидировали пожар на обувном складе
Золотой слиток
Эксперты: среднегодовая цена на золото вырастет более чем на 20%
Сирия
Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Трамп не планирует говорить с Си Цзиньпином
Логотип компании Google
Google обвинили в слежке за пользователями
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Подмосковье локализовали крупный пожар на обувном складе
Кабина пилотов самолета Airbus
Пилот раскрыл секрет восстановления навыков после перерыва
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Рана на пальце
Врач предупредила об опасности заусенцев
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции
Ракка
У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы
Водительское удостоверение
МВД пока не рассматривает водительские права как идентификатор личности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Лента новостейМолния