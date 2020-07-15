В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вакцина для профилактики Вакцина для профилактики COVID-19 , разработанная американской компаний Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников первой стадии испытаний на людях, следует публикации в журнале New England Journal of Medicine

Первая стадия испытаний завершилась в конце мая. В исследовании участвовали 45 человек, разделенные на три группы. Все они получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов. В результате, заявляет компания, все они выработали антитела, причем у пациентов из группы, получившей высокую дозу, их уровень оказался в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19.

По словам представителя Moderna доктора Тала Закса, эти данные свидетельствуют, что вакцина вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, а 100 микрограммов станет оптимальной дозой на третьем этапе исследований.

"Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19", — заявил Закс.

Компания также подчеркивает, что испытания подтвердили безопасность вакцины.

К масштабным клиническим испытаниям Moderna должна приступить 27 июля. В них примут участие около 30 тысяч добровольцев, каждый из которых получит дозу в 0,1 миллиграмма. Через 29 дней инъекцию повторят. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.

Разработку Moderna поддерживает федеральное правительство США, которое выделило на это почти 500 миллионов долларов. Однако, как сообщалось на прошлой неделе, Moderna повздорила с правительственными учеными, не направила вовремя протоколы испытаний и отвергла советы экспертов по их проведению. В результате эта напряженность привела к задержке испытаний более чем на две недели.