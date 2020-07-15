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В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Вакцина для профилактики COVID-19, разработанная американской компаний Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников первой стадии испытаний на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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сша от Эболы вакцину сделать не смогли, а наши сдюжили. но прогиб засчитан
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У них есть исследования рассчитаны на года, а то и десятилетия. У наших же цель - побыстрей вложенное бабло отбить...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

02:18 15.07.2020 (обновлено: 11:46 15.07.2020)
31989
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вакцина для профилактики COVID-19, разработанная американской компаний Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников первой стадии испытаний на людях, следует публикации в журнале New England Journal of Medicine.
Первая стадия испытаний завершилась в конце мая. В исследовании участвовали 45 человек, разделенные на три группы. Все они получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов. В результате, заявляет компания, все они выработали антитела, причем у пациентов из группы, получившей высокую дозу, их уровень оказался в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19.
По словам представителя Moderna доктора Тала Закса, эти данные свидетельствуют, что вакцина вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, а 100 микрограммов станет оптимальной дозой на третьем этапе исследований.

"Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19", — заявил Закс.

Компания также подчеркивает, что испытания подтвердили безопасность вакцины.
К масштабным клиническим испытаниям Moderna должна приступить 27 июля. В них примут участие около 30 тысяч добровольцев, каждый из которых получит дозу в 0,1 миллиграмма. Через 29 дней инъекцию повторят. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.
Разработку Moderna поддерживает федеральное правительство США, которое выделило на это почти 500 миллионов долларов. Однако, как сообщалось на прошлой неделе, Moderna повздорила с правительственными учеными, не направила вовремя протоколы испытаний и отвергла советы экспертов по их проведению. В результате эта напряженность привела к задержке испытаний более чем на две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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97683329
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Популярные комментарии
сша от Эболы вакцину сделать не смогли, а наши сдюжили. но прогиб засчитан
15 июля, 10:51
LUKA A
26400036
У них есть исследования рассчитаны на года, а то и десятилетия. У наших же цель - побыстрей вложенное бабло отбить...
15 июля, 10:27
dega3333
27101122
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