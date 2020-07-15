https://ria.ru/20200715/1574362091.html
Эксперты: среднегодовая цена на золото вырастет более чем на 20%
Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:13
2020-07-15T02:13
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, национальное рейтинговое агентство, экономика
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства
(НРА), который есть в распоряжении РИА Новости.
Золото — один из традиционных защитных активов во времена экономической нестабильности, напоминают эксперты. Текущие сложности не стали исключением: цена золота к лету достигла максимума с 2012 года, повысившись на 14% с начала года на фоне снижения цен других активов (например, промышленный индекс Dow Jones за это время снизился на 12%).
Масштабные программы финансовой помощи, принятые в крупнейших экономках мира, усиливают инфляционные риски, инструментом для снижения которых традиционно становится золото, указывают аналитики. "Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%. В первом полугодии цена на золото увеличилась на 26% в годовом выражении, достигнув максимума за последние восемь лет", - говорится в материалах НРА.
По мере снижения неопределенности в мировой экономике ожидается коррекция цены во втором полугодии: темпы роста могут замедлиться до 15-17%, а среднегодовая цена увеличится на 21%, добавляют аналитики.
Рост цен на золото оказывает позитивное влияние на финансовое положение золотодобывающих компаний. С учетом динамики производства в первом квартале выручка публичных российских золотодобывающих компаний в 2020 году может увеличиться в среднем более чем на 30%, показатель EBITDA — на 48%, рассчитали в НРА.
Благодаря двузначным темпам роста объемов реализации наилучшую динамику в отрасли по итогам текущего года по выручке и прибыли могут зафиксировать компании "Селигдар" и "Петропавловск", прогнозируют аналитики.