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Эксперты: среднегодовая цена на золото вырастет более чем на 20%
Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:13
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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РИА Новости
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россия, национальное рейтинговое агентство, экономика

Эксперты: среднегодовая цена на золото вырастет более чем на 20%

02:13 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Илья Питалев
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Золотой слиток. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении РИА Новости.
Золото — один из традиционных защитных активов во времена экономической нестабильности, напоминают эксперты. Текущие сложности не стали исключением: цена золота к лету достигла максимума с 2012 года, повысившись на 14% с начала года на фоне снижения цен других активов (например, промышленный индекс Dow Jones за это время снизился на 12%).
Масштабные программы финансовой помощи, принятые в крупнейших экономках мира, усиливают инфляционные риски, инструментом для снижения которых традиционно становится золото, указывают аналитики. "Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%. В первом полугодии цена на золото увеличилась на 26% в годовом выражении, достигнув максимума за последние восемь лет", - говорится в материалах НРА.
По мере снижения неопределенности в мировой экономике ожидается коррекция цены во втором полугодии: темпы роста могут замедлиться до 15-17%, а среднегодовая цена увеличится на 21%, добавляют аналитики.
Рост цен на золото оказывает позитивное влияние на финансовое положение золотодобывающих компаний. С учетом динамики производства в первом квартале выручка публичных российских золотодобывающих компаний в 2020 году может увеличиться в среднем более чем на 30%, показатель EBITDA — на 48%, рассчитали в НРА.
Благодаря двузначным темпам роста объемов реализации наилучшую динамику в отрасли по итогам текущего года по выручке и прибыли могут зафиксировать компании "Селигдар" и "Петропавловск", прогнозируют аналитики.
Золотые слитки
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РоссияНациональное рейтинговое агентствоЭкономика
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