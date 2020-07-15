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Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли
Правительство Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке и послаблениях представителям туристического сектора как важной отрасли экономики страны, пишет... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:09
туризм
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сирия, в мире

Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли

02:09 15.07.2020
257
© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Правительство Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке и послаблениях представителям туристического сектора как важной отрасли экономики страны, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
Во вторник премьер-министр САР Хусейн Арнус провел рабочую встречу с представителями внутреннего туристического сектора. В ходе переговоров обсуждались механизмы поддержки и развития туризма в Сирии.
"Изучается возможность финансового освобождения и послаблений для возобновления работы пострадавших туристических объектов", - пишет издание.
Также сирийский кабмин рассматривает возможность облегчить бюрократические процессы в работе туристического сектора и избавить от ряда налогов профильные организации, связанные в том числе с продажей авиабилетов.
Премьер на встрече с представителями туристического сектора договорился о взаимных усилиях для развития отрасли, исходя из ее важной роли в экономике страны.
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