https://ria.ru/20200715/1574362065.html
Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли
Правительство Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке и послаблениях представителям туристического сектора как важной отрасли экономики страны, пишет... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:09
2020-07-15T02:09
туризм
сирия
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сирия, в мире
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости.
Правительство Сирии
изучает вопрос о финансовой поддержке и послаблениях представителям туристического сектора как важной отрасли экономики страны, пишет сирийская газета "Аль-Ватан
".
Во вторник премьер-министр САР Хусейн Арнус провел рабочую встречу с представителями внутреннего туристического сектора. В ходе переговоров обсуждались механизмы поддержки и развития туризма в Сирии.
"Изучается возможность финансового освобождения и послаблений для возобновления работы пострадавших туристических объектов", - пишет издание.
Также сирийский кабмин рассматривает возможность облегчить бюрократические процессы в работе туристического сектора и избавить от ряда налогов профильные организации, связанные в том числе с продажей авиабилетов.
Премьер на встрече с представителями туристического сектора договорился о взаимных усилиях для развития отрасли, исходя из ее важной роли в экономике страны.