Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли

БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке и послаблениях представителям туристического сектора как важной отрасли экономики страны, пишет сирийская газета " Аль-Ватан ".

Во вторник премьер-министр САР Хусейн Арнус провел рабочую встречу с представителями внутреннего туристического сектора. В ходе переговоров обсуждались механизмы поддержки и развития туризма в Сирии.

"Изучается возможность финансового освобождения и послаблений для возобновления работы пострадавших туристических объектов", - пишет издание.

Также сирийский кабмин рассматривает возможность облегчить бюрократические процессы в работе туристического сектора и избавить от ряда налогов профильные организации, связанные в том числе с продажей авиабилетов.