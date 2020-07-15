Пилот раскрыл секрет восстановления навыков после перерыва

Пандемия коронавируса практически полностью остановила международное авиационное сообщение. Постепенное снятие ограничений пока не вернуло жизнь в прежнее русло, но, когда это произойдет, пилоты гражданской авиации будут готовы, рассказал Андрей Литвинов. По его словам, не стоит бояться, что пилоты забыли, как надо управлять самолетом за время простоя.