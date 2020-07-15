https://ria.ru/20200715/1574361995.html
Пилот раскрыл секрет восстановления навыков после перерыва
Пилоты международных рейсов российских авиакомпаний после перерыва вернутся к работе только после особой проверки. Как она будет проходить, рассказал в интервью РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:04
2020-07-15T02:04
россия
airbus a320
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, airbus a320
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Пилоты международных рейсов российских авиакомпаний после перерыва вернутся к работе только после особой проверки. Как она будет проходить, рассказал в интервью радио Sputnik
командир экипажа самолета А-320
, пилот первого класса Андрей Литвинов.
Пандемия коронавируса практически полностью остановила международное авиационное сообщение. Постепенное снятие ограничений пока не вернуло жизнь в прежнее русло, но, когда это произойдет, пилоты гражданской авиации будут готовы, рассказал Андрей Литвинов. По его словам, не стоит бояться, что пилоты забыли, как надо управлять самолетом за время простоя.
"Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура", - пояснил радио Sputnik
пилот.
Несмотря на возможность быстро вернуть пилота в строй даже после длительного перерыва, российские авиакомпании старались не допустить потерю навыков.
"У нас в связи с этой пандемией руководство авиакомпании старается не допустить перерывов у пилотов, чтобы не было этих сложных процедур ввода в строй. По мере возможности пилотам дают летать. Да, не очень много рейсов дают, но это регулируют на уровне командиров летных отрядов и командиров эскадрилий. Сказать, что летчиков бросили на произвол судьбы нельзя. Летчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки", - рассказал пилот в интервью радио Sputnik
.