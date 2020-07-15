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В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции
Президент США Дональд Трамп пообещал в скором будущем подписать некий документ о действиях в сфере иммиграции. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:35
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции

01:59 15.07.2020 (обновлено: 12:35 15.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в скором будущем подписать некий документ о действиях в сфере иммиграции.

"В очень недалеком будущем я подпишу новый документ о действиях в сфере иммиграции, очень больших действиях, основанных на выгоде. Я смогу сделать это на основе решения по DACA (программа, которая защищает от депортации около 700-800 тысяч нелегальных иммигрантов)", — сказал он в среду журналистам.

Трамп не сообщил деталей этого.
Предыдущая администрация Барака Обамы запустила программу DACA, которая позволяет этой категории иммигрантов получить защиту от депортации и временно жить и работать в США, но при этом не дает им права на постоянное законное проживание или гражданство.
Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Трампа не имела права отменять программу DACA. В решении инстанции говорится, что отмена программы не была обоснована должным образом. Трамп заявил, что администрация скоро подаст обновленное обоснование о сворачивании программы.
Администрация Трампа добивается отмены программы. При этом Трамп не утверждает, что намерен депортировать нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми. По его словам, проблему нужно решать в рамках широкой реформы иммиграции, которая в корне изменит ее принципы и установит приоритет для иммигрантов, полезных или необходимых стране, а не для родственников уже существующих иммигрантов, как сейчас. Однако демократы в конгрессе не намерены рассматривать подобную реформу.
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
25 апреля, 10:51
WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа
727566110
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Дональд ТрампСШАВ мире
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