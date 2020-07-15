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У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы
Три бомбы взорвались у штаба военной прокуратуры арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в городе Ракка на севере Сирии, пишет... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:19
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ракка (город), сирия, в мире

У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы

01:19 15.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинРакка
Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ракка. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Три бомбы взорвались у штаба военной прокуратуры арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в городе Ракка на севере Сирии, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
"Три взрывных устройства приведены в действие поочередно у здания так называемой военной прокуратуры СДС в квартале Фардус в городе Ракка", - информирует издание.
Данных о погибших и раненых на данный момент не поступало.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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