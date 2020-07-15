У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы

БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Три бомбы взорвались у штаба военной прокуратуры арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в городе Ракка на севере Сирии, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
"Три взрывных устройства приведены в действие поочередно у здания так называемой военной прокуратуры СДС в квартале Фардус в городе Ракка", - информирует издание.
Данных о погибших и раненых на данный момент не поступало.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.