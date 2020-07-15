Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии

"Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий", — говорится в заявлении организации.

В столице задержали работавших на месте корреспондентов "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа", "Белсата", а также оператора ВВС Энди Смайта. Позже их отпустили без составления протоколов.