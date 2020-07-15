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Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
В Белоруссии задержали более десяти сотрудников СМИ, в том числе иностранных, которые освещали несанкционированные митинги, сообщила республиканская ассоциация... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:24
минск
белоруссия
в мире
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...одни уже освободились от кровавого мракобесия..итог известен всем, потеря территорий, неподъемные долги от МВФ и гражданская война на фоне развала экономики и бегства населения..вы и белорусам такое счастье пророчите?
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минск
белоруссия
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РИА Новости
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353
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минск, белоруссия, в мире

Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии

01:16 15.07.2020 (обновлено: 11:24 15.07.2020)
18312
© SputnikСотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
© Sputnik
МИНСК, 15 июл — РИА Новости. В Белоруссии задержали более десяти сотрудников СМИ, в том числе иностранных, которые освещали несанкционированные митинги, сообщила республиканская ассоциация журналистов.

"Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий", — говорится в заявлении организации.

Вечером в разных городах страны люди вышли на улицы после того, как Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. В Минске граждане собирались в группы и, как правило, расходились при появлении сотрудников милиции. Однако произошло несколько стычек протестующих с силовиками.
В столице задержали работавших на месте корреспондентов "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа", "Белсата", а также оператора ВВС Энди Смайта. Позже их отпустили без составления протоколов.
Милиция Белоруссии
Вчера, 23:38
Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более 100 человек
В Гомеле задерживали журналистов "Сильных новостей", а в Бресте — сотрудников tut.by и сайта "Первый регион".
В свою очередь, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий написал в Facebook о 14 задержанных коллегах из разных СМИ, причем четверо из них остаются в отделениях. Кроме того, по его словам, в отношении двух корреспондентов Катерины Андреевой ("Белсат" в Минске) и Юрия Глушакова ("Сильные новости" в Гомеле) составили административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В Белоруссии проходит предвыборная кампания, голосование назначено на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников альтернативных претендентов на пост президента. Во вторник в соцсетях появились призывы выйти вечером на улицы, МВД попросило граждан не поддаваться на провокации.
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Сотрудник дорожно-патрульной службы Белоруссии
01:11
Центр Минска опустел после несанкционированных акций протеста
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МинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Очень хорошо, РИА новости! А давайте так же освещать выборы/протесты в России?
15 июля, 02:53
SSHOOTING
97230186
...одни уже освободились от кровавого мракобесия..итог известен всем, потеря территорий, неподъемные долги от МВФ и гражданская война на фоне развала экономики и бегства населения..вы и белорусам такое счастье пророчите?
15 июля, 06:41
Анатолий Гендельман
6421004
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