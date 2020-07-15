Центр Минска опустел после несанкционированных акций протеста

Однако ближе к полуночи Немига практически опустела, там можно было встретить только случайных прохожих и молодежь, которая обычно проводит время в центре города. При этом в центре Минска ночью можно было увидеть несколько припаркованных у обочин автозаков, возле которых дежурили сотрудники ОМОН.

Дороги в центре Минска, которые вечером были перекрыты из-за протестных акций, после полуночи открыли, так что передвигаться по центру на личном авто и такси можно свободно. Наземный общественный транспорт до половины первого ночи по местному времени ходил по графику, но были закрыты несколько станций метро в центре Минска, в том числе станция "Немига".