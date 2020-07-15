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Центр Минска опустел после несанкционированных акций протеста
Улица Немига в Центральном районе Минска опустела после несанкционированных протестных акций, вызванных отказом ЦИК Белоруссии зарегистрировать кандидатами в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:11
александр лукашенко
минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Центр Минска опустел после несанкционированных акций протеста

01:11 15.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы Белоруссии
Сотрудник дорожно-патрульной службы Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Улица Немига в Центральном районе Минска опустела после несанкционированных протестных акций, вызванных отказом ЦИК Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты республики Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента. ЦИК во вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты, при этом двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало. В соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы своих городов, чтобы выразить несогласие с решением ЦИК. Около 20.00 мск протестующих начали задерживать правоохранители по всей республике. По данным правозащитников, были задержаны более ста человек, но данные дополняются, МВД эту информацию пока не прокомментировало.
В Минске одна из крупных несанкционированных акций прошла на Немиге, ее участники изначально выстроились на лестнице от Кафедрального собора к остановке общественного транспорта, скандировали "Милиция с народом". Скопления людей были и в других точках Немиги, в частности, возле одного из объектов общепита. По данным правозащитников, несанкционированные акции завершились задержаниями ряда протестующих, которых увезли в местные отделения милиции.
Однако ближе к полуночи Немига практически опустела, там можно было встретить только случайных прохожих и молодежь, которая обычно проводит время в центре города. При этом в центре Минска ночью можно было увидеть несколько припаркованных у обочин автозаков, возле которых дежурили сотрудники ОМОН.
Милиция Белоруссии
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Дороги в центре Минска, которые вечером были перекрыты из-за протестных акций, после полуночи открыли, так что передвигаться по центру на личном авто и такси можно свободно. Наземный общественный транспорт до половины первого ночи по местному времени ходил по графику, но были закрыты несколько станций метро в центре Минска, в том числе станция "Немига".
Ранее во вторник в МВД Белоруссии призвали жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. В ведомстве отметили, что эти акции будут пресекаться в соответствии с законодательством республики. МВД попросило белорусов "проявить разум и мудрость".
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных действующему белорусскому лидеру. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста. При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.
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МВД Беларусии
6 июля, 16:58
МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций
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