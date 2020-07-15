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В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось почти на 42 тысячи и превысило 1,9 миллиона, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:58
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19

00:58 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось почти на 42 тысячи и превысило 1,9 миллиона, сообщил минздрав страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 926 824, за последние 24 часа в стране было выявлено 41 857 заразившихся. Всего в стране скончались 74 133 заболевших, за последние 24 часа – 1,3 тысячи человек.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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