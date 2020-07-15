В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19

По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 926 824, за последние 24 часа в стране было выявлено 41 857 заразившихся. Всего в стране скончались 74 133 заболевших, за последние 24 часа – 1,3 тысячи человек.