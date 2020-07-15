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В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось почти на 42 тысячи и превысило 1,9 миллиона, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:58
2020-07-15T00:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бразилия, в мире