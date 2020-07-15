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В Подмосковье локализовали крупный пожар на обувном складе
Спасатели локализовали крупный пожар на обувном складе в подмосковном Долгопрудном, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
долгопрудный
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), долгопрудный, происшествия

В Подмосковье локализовали крупный пожар на обувном складе

00:55 15.07.2020
1119
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар на обувном складе в подмосковном Долгопрудном, сообщили в МЧС России.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади - 6,5 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.
"В 00:10 объявлена локализация пожара. По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что на месте вызова работают 84 человека и 28 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДолгопрудныйПроисшествия
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