Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы

"Из-за того, что в скандинавских источниках нет никаких упоминаний о Невской битве, ряд иностранных историков сомневаются, что она проходила вообще, но современная история и археология легко это опровергает. Во время последних исследований останков ярла (верховное должностное лицо Швеции) Биргера Магнуссона возле глаза у него обнаружили следы от удара копьем. В русской летописи отмечается, что князь Александр Ярославич "сражался с самим ярлом и возложил печать на лицо его острым своим копьем", что означает, что он попал в глазницу шлема копьем и сбил его с лошади с одного удара. Это подтверждает, что Биргер принимал участие в Невской битве во главе шведского войска", - считает эксперт РВИО.