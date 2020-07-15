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Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов заявил, что современная история и археология легко опровергают сомнения иностранных... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:43
россия
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александр невский
швеция
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россия, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, швеция, общество

Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы

00:43 15.07.2020
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© РИА НовостиРепродукция картины Виктора Васнецова "Битва князя Александра Невского со шведами на Неве"
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
© РИА Новости
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов заявил, что современная история и археология легко опровергают сомнения иностранных историков в достоверности Невской битвы 15 июля 1240 года, несмотря на то что в скандинавских источниках никаких упоминаний о данной битве нет.
В среду исполняется 780 лет со дня битвы на реке Нева между новгородским войском под командованием новгородского князя Александра Ярославича и шведским войском. Позже это сражение получило название Невской битвы. За полководческое искусство, бесстрашие и мужество, проявленные в Невской битве, народ прозвал князя Невским.
"Из-за того, что в скандинавских источниках нет никаких упоминаний о Невской битве, ряд иностранных историков сомневаются, что она проходила вообще, но современная история и археология легко это опровергает. Во время последних исследований останков ярла (верховное должностное лицо Швеции) Биргера Магнуссона возле глаза у него обнаружили следы от удара копьем. В русской летописи отмечается, что князь Александр Ярославич "сражался с самим ярлом и возложил печать на лицо его острым своим копьем", что означает, что он попал в глазницу шлема копьем и сбил его с лошади с одного удара. Это подтверждает, что Биргер принимал участие в Невской битве во главе шведского войска", - считает эксперт РВИО.
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Историк напомнил, что Невская битва случилась в один из самых тяжелых периодов русской истории, когда нашествие монгольского хана Батыя разорило и значительно ослабило Русь.
"При активном участии католического Рима между тремя феодально-католическими силами - Ливонским (Немецким) орденом, датчанами и шведами - было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгорода, завоевании северо-западных русских земель и насаждения там католицизма", - рассказал эксперт.
По мнению эксперта, шведы координировали свои действия с Ордой, именно этим объясняется, что поход они проводили летом 1240 года, когда ситуация была наиболее сложная, "но даже в этих условиях Новгород оказался готов к вражескому вторжению".
"В июле 1240 года шведский флот в количестве около 100 судов с 5‑тысячным десантом шведов и их союзников - норвежцами, финнами, а также различными балтийскими племенами - вошел в Неву под командованием князя Ульфа Фаси и Биргера (на тот момент зятя короля Эрика XI и фактического правителя Швеции). У Ижоры войско Биргера высадилось на берег и расположилось лагерем. Дальнейшему движению препятствовали быстрое течение Невы и пороги, которые можно было преодолеть только при попутном ветре на парусах и веслах", - рассказал историк.
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Он отметил, что основной план заключался в том, чтобы, захватив территорию в устье Невы и город Ладога, преградить новгородцам выход к Балтийскому морю и установить контроль над северным участком торгового пути "из варяг в греки", так условно называется водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Преследовались в основном экономические цели, здесь можно было брать пошлину и диктовать свои условия тем, кто везет грузы на кораблях.
"Но ижорская дружина под командованием Пелгуя (около 50 человек), несшая службу по охране устья Невы, своевременно известила князя Александра Ярославича о высадке шведов, их количестве и местонахождении лагеря. Александр Ярославич решил внезапным ударом разбить шведов. Не дожидаясь подхода всех русских сил, он с небольшим отрядом (в составе княжеской владимиро‑суздальской дружины и части новгородского ополчения) выступил по реке Волхов к Ладоге, присоединив по пути к своему отряду ополчение ладожан и ижорскую дружину", - заявил Буранов.
Эксперт РВИО рассказал, что 15 июля русское войско численностью 1,5 тысячи человек под прикрытием лесных зарослей незаметно подошло к расположению противника и с ходу атаковало его.
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"Конная дружина князя и часть новгородцев, возглавляемая Александром Ярославичем, нанесли удар по центру шведского лагеря, остальные новгородские и ладожские конные воины атаковали правый фланг. Пешее ополчение наступало вдоль Невы против левого фланга, чтобы отрезать пути отступления рыцарям на корабли и лишить их поддержки пехоты, находившейся там", - рассказал историк.
Он отметил, что захваченные врасплох шведы были полностью деморализованы и не способны дать должный отпор.
"Дружинник Савва пробился к центру их лагеря и подрубил столб, поддерживавший златоверхий шатер шведского предводителя. Падение шатра еще больше напугало шведов и воодушевило русских ратников. Героизм в битве проявили Гаврила Олексич, Збыслав Якунович, Яков Полочанин, Ратмир, Савва и другие. В рукопашной схватке шведское войско было наголову разбито, лишь небольшая его часть смогла уйти на кораблях", - рассказал Буранов.
Историк подчеркнул, что в гуще боя находился и князь Александр: он распоряжался как полководец и дрался как простой воин.
"Русское войско потеряло 20 ратников, шведы собрали два корабля погибших, и это были только знатные воины. Остальных воинов, а их было значительное количество, похоронили, выражаясь современным языком, в братских могилах. Это была значительная победа, которая на некоторое время охладило захватнический пыл шведов", - заявил Буранов.
Историк напомнил, что в летопись вошла фраза из речи, которую он держал перед дружиной перед началом Невской битвы: "Братья, не в силе бог, а в правде", она стала крылатой и перекочевала из уст Александра Невского герою популярного отечественных фильмов начала двухтысячных годов - "Брат".
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РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Александр НевскийШвецияОбщество
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