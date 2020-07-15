В Израиле за сутки выявили более двух тысяч случаев COVID-19

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 22 324, общее число случаев коронавируса достигло 42 360, общее число умерших – 371 человек. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 665 человек уже выздоровели.