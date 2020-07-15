Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574360936.html
В Израиле за сутки выявили более двух тысяч случаев COVID-19
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 2 112 за сутки, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152465/35/1524653516_0:208:3508:2181_1400x0_80_0_0_b743be54533ce56237adb89c9197395d.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152465/35/1524653516_0:208:3508:2181_1400x0_80_0_0_b743be54533ce56237adb89c9197395d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152465/35/1524653516_162:0:3347:2389_1400x0_80_0_0_45a806cdbc1560aa80c46b6dcb80eef7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152465/35/1524653516_560:0:2949:2389_1400x0_80_0_0_7783f434faf2f54555e1c02f6016e4f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили более двух тысяч случаев COVID-19

00:28 15.07.2020
2461
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / AcreИзраиль
Израиль
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / Acre
Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 2 112 за сутки, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, сообщает министерство здравоохранения.
Накануне сообщалось о выявлении 1578 случаев коронавируса за сутки.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 22 324, общее число случаев коронавируса достигло 42 360, общее число умерших – 371 человек. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 665 человек уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2501005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Рекомендуем
Афганистан
Красный Крест заявил о возможной катастрофе в Афганистане из-за COVID-19
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал закон об ответственности Китая за действия против Гонконга
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ, отменяющий экономические привилегии для Гонконга
Техас
Штат Техас обновил антирекорд по новым случаям коронавируса
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Сотрудник лаборатории
В Каракасе и штате Миранда ужесточат карантин
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предложил провести совещание по COVID-19 с экспертами из РФ и США
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний
Сотрудник дорожно-патрульной службы Белоруссии
Центр Минска опустел после несанкционированных акций протеста
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19
Блогерша Николь Тея
Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Число заражений коронавирусом в Израиле превысило 40 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
Лента новостейМолния