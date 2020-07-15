В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пляжи и аттракционы со среды открываются в Пляжи и аттракционы со среды открываются в Московской области , следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , размещенного на сайте регионального правительства.

Согласно документу, возобновление деятельности аттракционов разрешается с даты направления уведомления о готовности объекта к открытию в адрес областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и местных властей, но не ранее 15 июля. Пляжи будут открыты для жителей с условием соблюдения санэпидтребований.

Ранее в пресс-службе регионального министерства благоустройства рассказали, что на открывшихся пляжах должен соблюдаться санитарный режим: нанесена социальная разметка, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пункты общественного питания. На пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели. Всего в Подмосковье откроют 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды, отметили в ведомстве.