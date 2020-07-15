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В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы
Пляжи и аттракционы со среды открываются в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:52
туризм
новости - туризм
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы

00:26 15.07.2020 (обновлено: 01:52 15.07.2020)
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Отдых горожан в Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отдых горожан в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пляжи и аттракционы со среды открываются в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.
Согласно документу, возобновление деятельности аттракционов разрешается с даты направления уведомления о готовности объекта к открытию в адрес областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и местных властей, но не ранее 15 июля. Пляжи будут открыты для жителей с условием соблюдения санэпидтребований.
Ранее в пресс-службе регионального министерства благоустройства рассказали, что на открывшихся пляжах должен соблюдаться санитарный режим: нанесена социальная разметка, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пункты общественного питания. На пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели. Всего в Подмосковье откроют 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды, отметили в ведомстве.
Также с 15 июля в регионе заработают детские и школьные летние лагеря, учреждения сферы культуры за исключением проведения в них культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях, возобновят деятельность в полном объеме учреждения социального обслуживания населения, а также откроются летние кинотеатры в парках.
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ТуризмНовости - ТуризмАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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