https://ria.ru/20200715/1574360907.html
В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы
Пляжи и аттракционы со среды открываются в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:26
2020-07-15T01:52
туризм
новости - туризм
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Пляжи и аттракционы со среды открываются в Московской области
, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
, размещенного на сайте регионального правительства.
Согласно документу, возобновление деятельности аттракционов разрешается с даты направления уведомления о готовности объекта к открытию в адрес областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и местных властей, но не ранее 15 июля. Пляжи будут открыты для жителей с условием соблюдения санэпидтребований.
Ранее в пресс-службе регионального министерства благоустройства рассказали, что на открывшихся пляжах должен соблюдаться санитарный режим: нанесена социальная разметка, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пункты общественного питания. На пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели. Всего в Подмосковье откроют 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды, отметили в ведомстве.
Также с 15 июля в регионе заработают детские и школьные летние лагеря, учреждения сферы культуры за исключением проведения в них культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях, возобновят деятельность в полном объеме учреждения социального обслуживания населения, а также откроются летние кинотеатры в парках.