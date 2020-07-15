Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200715/1574360847.html
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T04:12
туризм
коронавирус covid-19
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
татьяна голикова
воз
доминикана
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976489_0:37:1920:1117_1400x0_80_0_0_24ad9ac0e5546f89fb7210d2385c5beb.jpg
https://ria.ru/20200714/1574320142.html
https://ria.ru/20200714/1574314322.html
https://ria.ru/20200713/1574301498.html
https://ria.ru/20200714/1574288579.html
Когда вылетаем?
11
1
россия
доминикана
куба
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976489_0:37:1920:1117_1400x0_80_0_0_24ad9ac0e5546f89fb7210d2385c5beb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976489_188:0:1896:1281_1400x0_80_0_0_4e0d0691d853bb8686de4bfa8c4a2149.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976489_275:0:1556:1281_1400x0_80_0_0_11a338c1c4dfccc18a38b70724689575.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), татьяна голикова, воз, доминикана, куба, в мире

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

00:26 15.07.2020 (обновлено: 04:12 15.07.2020)
185566
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedereВосход солнца на одном из Мальдивских островов
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedere
Восход солнца на одном из Мальдивских островов . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. <…> 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании", — сообщила она.
Муми–парк в Наантали, Финляндия
Вчера, 16:55Туризм
В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян
Ломидзе подчеркнула, что для поездки в большинство указанных стран нужно иметь справку об отсутствии COVID-19.
При этом, по словам исполнительного директора АТОР, готовность государств принять туристов еще не означает, "что мы сможем туда долететь".

Отмененные из-за пандемии туры

Оценочное количество российских туристов, которые оплатили заранее отдых зимой и весной, но не смогли воспользоваться турами из-за пандемии COVID-19, составило примерно 1,5 миллиона человек, также сообщила Ломидзе.
"Большая часть, две трети из них — это люди, которые запланировали, оплатили полностью или частично отдых за рубежом", — сказала она, выступая на пресс-конференции "Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ".
Ломидзе пояснила, что эта ситуация сейчас находится в зависшем состоянии, так как и путешественники, и представители туристической индустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели путевки.
Остров Хвар
Вчера, 10:26Туризм
Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран

Снятие ограничений на полеты за рубеж

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.
По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
"И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период", — объяснила она.

Резервы для внутреннего туризма

Большие резервы для внутреннего туризма, которыми располагает Россия, необходимо реализовывать путем развития соответствующей инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин.
Медицинские работники в Международном аэропорту Шереметьево
13 июля, 20:22Распространение нового коронавируса
В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля
"Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм - это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?" - сказал он, выступая на совещании по национальным проектам.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково
Вчера, 08:00Туризм
За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы
1942222042
Обсудить 1
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Татьяна ГоликоваВОЗДоминиканаКубаВ мире
Популярные комментарии
Когда вылетаем?
15 июля, 07:51
aalexandr2403
330005
Рекомендуем
Рана на пальце
Врач предупредила об опасности заусенцев
Автомобиль на шоссе
Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте
Останки человека, который жил около двух тысяч лет, найденные около фермы Уэллвик в Великобритании
Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Пекин решил ввести санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Кабина пилотов самолета Airbus
Пилот раскрыл секрет восстановления навыков после перерыва
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
Самолет в небе
Россиян вывезут из Еревана в Ростов-на-Дону 20 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
Лента новостейМолния