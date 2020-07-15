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Россиян вывезут из Еревана в Ростов-на-Дону 20 июля
Посольство России в Армении сообщило о планируемом 20 июля вывозном авиарейсе из Еревана в Ростов-на-Дону. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_828baaad953cf319d4ea387ea1056921.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ереван, ростов-на-дону, армения, общество

Россиян вывезут из Еревана в Ростов-на-Дону 20 июля

00:23 15.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило о планируемом 20 июля вывозном авиарейсе из Еревана в Ростов-на-Дону.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, …на 20 июля запланирован рейс Ереван – Ростов-на-Дону. Номер и время вылета рейса уточняются", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что к рейсу будут допущены только жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Севастополя.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - указывается в сообщении.
Ранее посольство сообщило о планируемых 17 и 19 июля вывозных рейсах из армянской столицы в Сочи и Екатеринбург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕреванРостов-на-ДонуАрменияОбщество
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