Россиян вывезут из Еревана в Ростов-на-Дону 20 июля

ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило о планируемом 20 июля вывозном авиарейсе из Еревана в Ростов-на-Дону.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, …на 20 июля запланирован рейс Ереван – Ростов-на-Дону. Номер и время вылета рейса уточняются", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что к рейсу будут допущены только жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Севастополя.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - указывается в сообщении.
Ранее посольство сообщило о планируемых 17 и 19 июля вывозных рейсах из армянской столицы в Сочи и Екатеринбург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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