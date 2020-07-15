Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574360753.html
Красный Крест заявил о возможной катастрофе в Афганистане из-за COVID-19
Пандемия COVID-19 может грозить Афганистану катастрофическими последствиями как в сфере здравоохранения, так и в социально-экономической области, следует из... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_bb380bc646bea910f1c657b972e66473.jpg
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_bb380bc646bea910f1c657b972e66473.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_3068316e6af7fc7a47e830fea1d749d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_b86ec48a49d11000beb24192e0f4b0ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, афганистан, в мире

Красный Крест заявил о возможной катастрофе в Афганистане из-за COVID-19

00:19 15.07.2020
763
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пандемия COVID-19 может грозить Афганистану катастрофическими последствиями как в сфере здравоохранения, так и в социально-экономической области, следует из пресс-релиза на сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Афганистан стоит на пороге потенциальной катастрофы в области здравоохранения, социальной и экономической сферах в связи с COVID-19, заболевание становится тяжелым бременем для одной из десяти наиболее уязвимых стран в мире", - говорится в пресс-релизе.
По официальным данным, COVID-19 в Афганистане заразились свыше 34 тысяч человек. Согласно пресс-релизу, реальные показатели могут значительно отличаться, так как информация о многих инфицированных может не фиксироваться ввиду небольшого количества проводимых тестов на COVID-19 и ослабленной системы здравоохранения. Отмечается, что в Афганистане на каждые 3,5 тысячи человек приходится лишь один медик. Это в пять раз меньше, чем в среднем в мире (согласно оценкам ВОЗ). Также наблюдается острая нехватка защитного снаряжения для медицинского персонала.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Социально-экономические последствия пандемии могут обернуться катастрофой более чем для одной трети населения страны, или 12,4 миллиона граждан, отмечается в пресс-релизе. Уже сейчас они испытывают серьезные недостатки в продуктах питания. Отмечается, что Афганский Красный Крест намерен оказать финансовую поддержку или снабдить продовольствием по меньшей мере 450 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались. В Афганистане, по последним данным, число случаев инфицирования COVID-19 в Афганистане 34 740 человек, от заболевания скончались 1 062 заболевших. Излечились в общей сложности 21 454 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
002413
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфганистанВ мире
Рекомендуем
Блогерша Николь Тея
Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Михайловский дворец
Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал закон об ответственности Китая за действия против Гонконга
Техас
Штат Техас обновил антирекорд по новым случаям коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ, отменяющий экономические привилегии для Гонконга
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Сотрудница помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности
В России истекает срок уплаты подоходного налога
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Сотрудник лаборатории
В Каракасе и штате Миранда ужесточат карантин
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предложил провести совещание по COVID-19 с экспертами из РФ и США
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
Лента новостейМолния