Красный Крест заявил о возможной катастрофе в Афганистане из-за COVID-19

"Афганистан стоит на пороге потенциальной катастрофы в области здравоохранения, социальной и экономической сферах в связи с COVID-19, заболевание становится тяжелым бременем для одной из десяти наиболее уязвимых стран в мире", - говорится в пресс-релизе.

Социально-экономические последствия пандемии могут обернуться катастрофой более чем для одной трети населения страны, или 12,4 миллиона граждан, отмечается в пресс-релизе. Уже сейчас они испытывают серьезные недостатки в продуктах питания. Отмечается, что Афганский Красный Крест намерен оказать финансовую поддержку или снабдить продовольствием по меньшей мере 450 тысяч человек.