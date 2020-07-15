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В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада
Кровля горящего обувного склада в подмосковном Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
долгопрудный
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), долгопрудный, происшествия

В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада

00:17 15.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля горящего обувного склада в подмосковном Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России.
Ранее сало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади - 6,5 тысячи "квадратов", кроме того, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.
"В 22.44 14.07.2020 - обрушение кровли по всей площади здания. По предварительной информации пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Уточняется, что на месте вызова работают более 70 человек и 20 единиц техники. Кроме того, дежурная смена ГКУ "Мособлпожспас" направилась к месту пожара замерить воздух на превышение норм ПДК вредных веществ. Дальнейшая информация уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДолгопрудныйПроисшествия
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