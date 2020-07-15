В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля горящего обувного склада в подмосковном Кровля горящего обувного склада в подмосковном Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России.

Ранее сало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади - 6,5 тысячи "квадратов", кроме того, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.

"В 22.44 14.07.2020 - обрушение кровли по всей площади здания. По предварительной информации пострадавших нет", - рассказали в МЧС.