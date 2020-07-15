Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574360618.html
РЖД вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом
РЖД со среды вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщала компания. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:51
туризм
новости - туризм
нижний новгород
ржд
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106281/60/1062816004_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_07e1a07fc7f53596f3fe692dccb0c7e5.jpg
https://ria.ru/20200707/1574016886.html
https://ria.ru/20200706/1573934287.html
нижний новгород
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/106281/60/1062816004_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_07e1a07fc7f53596f3fe692dccb0c7e5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/106281/60/1062816004_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_2802c0ca19816e3600c6d195ea966daa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/106281/60/1062816004_134:0:667:533_1400x0_80_0_0_39d94708cf7205ead3a87054fafe0472.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, нижний новгород, ржд, москва, общество

РЖД вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом

00:13 15.07.2020 (обновлено: 01:51 15.07.2020)
1364
© Фото : официальный сайт ОАО "РЖД"Скоростной поезд "Стриж"
Скоростной поезд Стриж
© Фото : официальный сайт ОАО "РЖД"
Скоростной поезд "Стриж". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РЖД со среды вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщала компания.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось. Сохранялись только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений, с 3 июля на маршрут вернулись три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.
Позднее РЖД сообщили, что в связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 15 июля возобновляет курсирование всех "Стрижей" между Москвой и Нижним Новгородом. В частности, в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710.
Стенд РЖД на выставке
7 июля, 16:37
РЖД придерживаются прогноза по падению погрузки в 2020 году
"Стрижи" способны развивать скорость до 200 километров в час. Поездка между Москвой и Нижним Новгородом в среднем занимает чуть более 3 часов 40 минут. В составы включены вагоны с местами для сидения первого и второго классов, спальные вагоны класса "люкс". Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, включающей очистку и обеззараживание воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.
РЖД напоминают, что для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов в рейс проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).
Концепт высокоскоростного поезда для России
6 июля, 10:05
РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году
1100002
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородРЖДМоскваОбщество
Рекомендуем
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы
Логотип компании Google
Google обвинили в слежке за пользователями
На месте столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии. 14 июля 2020
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Певица Анита Цой
Анита Цой выписалась из больницы после коронавируса
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Глава МИД Киргизии переболел COVID-19
Девушка с телефоном
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел сбой
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Без присутствия: инвалидам упростили получение справок и парковочных мест
Кабина пилотов самолета Airbus
Пилот раскрыл секрет восстановления навыков после перерыва
Президент США Дональд Трамп
В США анонсировали "масштабные действия" в сфере иммиграции
Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович
Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
Сотрудница помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности
В России истекает срок уплаты подоходного налога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
14:42Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
14:41Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
14:40Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
14:38В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
14:38Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
14:38Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
14:36Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
14:34Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
14:34Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
14:33В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
14:33В России выделили более ста штаммов коронавируса
Лента новостейМолния