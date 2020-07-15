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"Шереметьево" возобновляет движение поездов межтерминального перехода
Московский аэропорт "Шереметьево" в среду с 06:00 мск восстанавливает движение поездов межтерминального перехода. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:51
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353
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туризм, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), общество

"Шереметьево" возобновляет движение поездов межтерминального перехода

00:11 15.07.2020 (обновлено: 01:51 15.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта Шереметьево
Здание аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" в среду с 06:00 мск восстанавливает движение поездов межтерминального перехода.
Движение аэропортового "метро" было приостановлено с 16 мая из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами на фоне ситуации с коронавирусом и снижения авиаперевозок.
Вагоны будут курсировать между Северным и Южным терминальными комплексами ежедневно, в круглосуточном режиме. На первом этапе будет запущена одна линия, интервал движения поезда составит около 8 минут, время в пути – 3,5 минуты. Введение в эксплуатацию второй линии планируется в зависимости от темпов восстановления пассажирских перевозок.
В конце июня "Шереметьево" сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропорту. Так, по итогам мая рост пассажиропотока составил 39% к апрелю. За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%.
"Шереметьево" из-за ситуации с коронавирусом и падения перевозок также закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу. 27 июля аэропорт планирует возобновить работу терминала D.
"Шереметьево" также существенно сократил все непроизводственные расходы, перераспределил производственные ресурсы и оптимизировал технологические процессы, оптимизировал графики работы персонала, приостановил все инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1. Руководство "Шереметьево" снизило свое вознаграждение более чем на 60%.
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