https://ria.ru/20200715/1574360577.html
"Шереметьево" возобновляет движение поездов межтерминального перехода
Московский аэропорт "Шереметьево" в среду с 06:00 мск восстанавливает движение поездов межтерминального перехода. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:11
2020-07-15T01:51
туризм
новости - туризм
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f461e1665d32ef092b6eabd7f8834980.jpg
https://ria.ru/20200714/1574313926.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f461e1665d32ef092b6eabd7f8834980.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_26:0:2757:2048_1400x0_80_0_0_2745fe0ee19c5f99a4094e94fbba30ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_661f9213692e687523f458df4424a63e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Московский аэропорт "Шереметьево
" в среду с 06:00 мск восстанавливает движение поездов межтерминального перехода.
Движение аэропортового "метро" было приостановлено с 16 мая из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами на фоне ситуации с коронавирусом и снижения авиаперевозок.
Вагоны будут курсировать между Северным и Южным терминальными комплексами ежедневно, в круглосуточном режиме. На первом этапе будет запущена одна линия, интервал движения поезда составит около 8 минут, время в пути – 3,5 минуты. Введение в эксплуатацию второй линии планируется в зависимости от темпов восстановления пассажирских перевозок.
В конце июня "Шереметьево" сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропорту. Так, по итогам мая рост пассажиропотока составил 39% к апрелю. За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%.
"Шереметьево" из-за ситуации с коронавирусом и падения перевозок также закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу. 27 июля аэропорт планирует возобновить работу терминала D.
"Шереметьево" также существенно сократил все непроизводственные расходы, перераспределил производственные ресурсы и оптимизировал технологические процессы, оптимизировал графики работы персонала, приостановил все инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1. Руководство "Шереметьево" снизило свое вознаграждение более чем на 60%.