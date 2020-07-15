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Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США Джон Салливан отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:10
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Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

00:10 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США Джон Салливан отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба российского министерства.
Согласно сообщению, Мурашко и Салливан провели рабочую встречу.
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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