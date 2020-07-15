https://ria.ru/20200715/1574360539.html
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США Джон Салливан отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:10
2020-07-15T00:10
распространение нового коронавируса
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джон салливан
михаил мурашко
сша
общество
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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