https://ria.ru/20200715/1574360490.html
Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19
Посол США в России Джон Салливан поблагодарил Москву за предоставленное медоборудование для борьбы с COVID-19, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - за аппараты... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:07
2020-07-15T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
джон салливан
михаил мурашко
сша
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, джон салливан, михаил мурашко, сша, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Посол США
в России Джон Салливан
поблагодарил Москву
за предоставленное медоборудование для борьбы с COVID-19
, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
- за аппараты ИВЛ, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
Согласно сообщению, на рабочей встрече, в частности, обсуждались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против коронавируса.
Также в ходе беседы американский посол выразил российской стороне благодарность за медоборудование, предоставленное на первых этапах распространения коронавируса в стране.
"Это был серьезный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит", - сказал Салливан, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения в ответ "поблагодарил американских коллег за переданную в дар Российской Федерации партию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут использоваться в российских регионах".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.