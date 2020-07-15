Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Согласно сообщению, на рабочей встрече, в частности, обсуждались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против коронавируса.

Также в ходе беседы американский посол выразил российской стороне благодарность за медоборудование, предоставленное на первых этапах распространения коронавируса в стране.

"Это был серьезный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит", - сказал Салливан, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения в ответ "поблагодарил американских коллег за переданную в дар Российской Федерации партию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут использоваться в российских регионах".