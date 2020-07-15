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Распространение нового коронавируса
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Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19
Посол США в России Джон Салливан поблагодарил Москву за предоставленное медоборудование для борьбы с COVID-19, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - за аппараты... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, джон салливан, михаил мурашко, сша, общество

Россия и США обменялись благодарностями за помощь в борьбе с COVID-19

00:07 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан поблагодарил Москву за предоставленное медоборудование для борьбы с COVID-19, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - за аппараты ИВЛ, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
Согласно сообщению, на рабочей встрече, в частности, обсуждались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против коронавируса.
Также в ходе беседы американский посол выразил российской стороне благодарность за медоборудование, предоставленное на первых этапах распространения коронавируса в стране.
"Это был серьезный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит", - сказал Салливан, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения в ответ "поблагодарил американских коллег за переданную в дар Российской Федерации партию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут использоваться в российских регионах".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДжон СалливанМихаил МурашкоСШАОбщество
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