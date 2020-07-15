Мурашко предложил провести совещание по COVID-19 с экспертами из РФ и США

"Михаил Мурашко предложил провести совещание с участием представителей экспертного сообщества двух государств в формате видео-конференц-связи для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам министра, несмотря на то что показатели летальности от коронавируса в России невысокие, важна каждая жизнь.

"И мы хотели бы приумножить наши знания, чтобы дополнительно уменьшить этот показатель. Иногда нюансы в оказании медицинской помощи, в подходах к профилактике и диагностике COVID-19 существенно влияют на конечный результат", - подчеркнул Мурашко.