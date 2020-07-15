Глава Минздрава обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с американским послом Джоном Салливаном эпидемиологическую обстановку в России и США, а также ситуацию с новым коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно сообщению, они провели рабочую встречу, главной темой которой стало обсуждение актуальной эпидемиологической обстановки в России и США.
"Стороны обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции в России и США, особенности ее развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.