Глава Минздрава обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19

"Стороны обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции в России и США, особенности ее развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска", - говорится в сообщении.