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Глава Минздрава обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19
РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:04
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1400x0_80_0_0_d1e986ab746424fe78d529180c160ef9.jpg
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сша, общество

Глава Минздрава обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19

00:03 15.07.2020 (обновлено: 00:04 15.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с американским послом Джоном Салливаном эпидемиологическую обстановку в России и США, а также ситуацию с новым коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно сообщению, они провели рабочую встречу, главной темой которой стало обсуждение актуальной эпидемиологической обстановки в России и США.
"Стороны обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции в России и США, особенности ее развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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