https://ria.ru/20200715/1574360341.html
Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности
Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в инстаграме. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:02
2020-07-15T10:29
сша
в мире
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https://ria.ru/20190826/1557929294.html
Эрика Хы
Ну овули должны знать, что от ношения паразита можно и того. Потому..нашли из чего новость сделать, знала на что шла.
48
Rodi.74
Каждый день кто то умирает !И что ?Это новость для РИА НОВОСТИ? 👎👎👎
43
14
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сша, в мире
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости
. Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в инстаграме.
"Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должна сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло", — написала в посте мать Николь.
Причина смерти не сообщается.
На страницу блогерши в инстаграме были подписаны более 224 тысяч человек. Также она вместе с молодым человеком записывала ролики на YouTube, которые набирали сотни тысяч просмотров. Николь было 24 года.