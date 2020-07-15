Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности

"Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должна сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло", — написала в посте мать Николь.