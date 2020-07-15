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Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности
Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в инстаграме. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:29
сша
в мире
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https://ria.ru/20190826/1557929294.html
Ну овули должны знать, что от ношения паразита можно и того. Потому..нашли из чего новость сделать, знала на что шла.
48
Каждый день кто то умирает !И что ?Это новость для РИА НОВОСТИ? 👎👎👎
43
14
сша
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2020
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574366783_0:127:716:530_1400x0_80_0_0_49610f53e57f9eebf150ceea67f01c75.jpg
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РИА Новости
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60
сша, в мире

Звезда инстаграма умерла на восьмом месяце беременности

00:02 15.07.2020 (обновлено: 10:29 15.07.2020)
27812
© Фото : @nicolethetvБлогерша Николь Тея
Блогерша Николь Тея
© Фото : @nicolethetv
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в инстаграме.
"Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должна сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло", — написала в посте мать Николь.
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Причина смерти не сообщается.
На страницу блогерши в инстаграме были подписаны более 224 тысяч человек. Также она вместе с молодым человеком записывала ролики на YouTube, которые набирали сотни тысяч просмотров. Николь было 24 года.
202010117556
Обсудить 14
СШАВ мире
Популярные комментарии
Ну овули должны знать, что от ношения паразита можно и того. Потому..нашли из чего новость сделать, знала на что шла.
15 июля, 01:02
Эрика Хы
10100532
Каждый день кто то умирает !И что ?Это новость для РИА НОВОСТИ? 👎👎👎
15 июля, 00:50
RRodi.74
3830002
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