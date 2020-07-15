"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Движение Black Lives Matter в поддержку борьбы с расизмом перестает быть только социально-политическим: его сторонники все больше говорят на языке Библии. Правда, вместо Иисуса Христа у них другой мессия — Джордж Флойд. Как жертву полицейского произвола превращают в кумира миллионов и насколько это всерьез — в материале РИА Новости.

Новое житие

"Он был высоким и широкоплечим. И самым сильным — за что его избрали главарем разбойничьей шайки. С подельниками он грабил дома, нападал на путников. Но в один момент решил измениться и встать на путь истинный".

Эти строки принадлежат автору жития преподобного Моисея Мурина. Из всех православных святых он — единственный чернокожий. По происхождению — эфиоп. Жил в Египте в IV-V веках. Принял монашество, после чего другие братья, преимущественно египтяне и греки, стали испытывать его, строя козни. Некоторые даже обзывали Моисея "нечестивым мурином", то есть мавром, негром.

Спустя 1600 лет подобная агиография стала актуальна. Сторонники движения Black Lives Matter пишут новое житие.

"Святой. Ангел. Мученик". Под такими заголовками пишут о Джордже Флойде американские и европейские либеральные СМИ.

Уже оформилась иконография: в модной бейсболке и с нимбом вокруг головы, в простой футболке и растущими из-за плеч крыльями. Рядом — изречения, произнесенные им в последние минуты жизни: "Я не могу дышать!", "Все болит!", "Они хотят убить меня!"

На первый взгляд, ничего особенного. Убийство Джорджа Флойда вызвало резонанс во всем мире, поэтому логично, что это находит отражение как в массмедиа, так и в искусстве, особенно уличном. Портреты Флойда зачастую соседствуют с другими "иконами" борьбы за свободу и права человека — Нельсоном Манделой, Че Геварой и так далее.

Но нигде не было столько религиозной риторики, как в BLM. Наиболее рьяные сторонники движения считают Джорджа не просто святым, а мессией: божественным посланником, принесшим себя в жертву ради борьбы с расизмом.

Ведь знаменитое преклонение колена — не просто флешмоб. Это молитва и особый ритуал покаяния "за грехи белых людей".

"Господь, прости нас за нашу агрессию. Господь, прими наше покаяние за нашу гордость, за то, что мы, белые люди, думали, что мы лучше, выше остальных", — приводит издание National Review слова одного из участников акции в Бостоне.

Стоят демонстранты на коленях ровно восемь минут и сорок шесть секунд — именно столько полицейские держали Флойда, прижав к земле, пока тот не скончался. Участники ритуала произносят последние фразы убиенного, а затем встают. Это называется "Великим пробуждением". Объясняют так: "Подавленный господством белых мир наконец-то проснулся и сбросил с себя оковы расизма".

© AP Photo / Eric Gay Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас © AP Photo / Eric Gay Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас

Сразу напрашивается прямая аналогия с Иисусом Христом: Он был распят во искупление грехов людей и победил смерть, рассматриваемую в христианском вероучении как сон.

Христос "для своих"

Собственно, одними аналогиями не ограничилось. В некоторых протестантских храмах в знак поддержки BLM Иисуса стали изображать афроамериканцем. Например, на "Тайной вечере" в алтаре Сент-Олбанского собора в Англии.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби придал этому богословское обоснование. Мол, Христос для каждого свой.

"Иисус изображается в разных культурах по-разному. В Китае вы видите китайского Христа, на Фиджи — фиджийского", — сказал Уэлби журналистам.

'A Last Supper' (2009) by @Lorna_May_ is a poignant (& beautiful) challenge to traditional, 'western' iconographic assumptions. It was installed today in @StAlbansCath, in solidarity with the #blacklivesmatter movement. I can't wait to see it #arthistory https://t.co/UHByaog0Zz — Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) June 30, 2020

Впрочем, участникам BLM этого недостаточно. Некоторые призывают религиозные организации "порвать с расистским прошлым" и пересмотреть вероучение.

И религиозные лидеры в США не могут не считаться с этим. Они ведь сразу поддержали движение. Наиболее активны баптисты, чья паства более чем на треть состоит из афроамериканцев.

Однако ряд протестантских лидеров встревожились из-за чрезмерного стремления канонизировать Флойда.

"Джордж Флойд не святой. Он не был святым при жизни. И никакого обращения к Богу у него не было", — заявил известный телепроповедник Джон Эдмерсон.

Святой или грешник?

Флойд разделил американцев. Это неудивительно, ведь США, вопреки расхожему мнению, довольно религиозная страна. По данным исследовательского центра Pew, около 78 процентов граждан считают себя верующими. Причем более трети из них регулярно посещают богослужения. А у религиозных телепередач — в основном проповедей евангелистов, баптистов — стабильно высокий рейтинг.

Пока одни рассуждают о мессианской роли пргибшего и о том, что "он изменил мир", другие призывают не торопиться. Джорджа Флойда несколько раз арестовывали за кражи и сбыт наркотиков. А после ограбления дома в 2007 году, когда он навел пистолет на мать с грудным ребенком, "святой" отсидел четыре года в тюрьме.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе

В 2014-м он переехал в Миннеаполис. Уже после гибели Флойда будут тиражировать различные истории, где его соседи по дому говорят, что он "вообще не имел дело с наркотиками, оружием и фальшивыми купюрами". Мол, то самое вступление "на путь истинный" началось шесть лет назад.

Оппоненты же обращают внимание, что на момент задержания "праведник" был под наркотиками — соответствующие доказательства опубликовала местная полиция. Кроме того, Флойда неоднократно уличали в мелких кражах и наркоторговле.

Уже после случившегося в Сети нашли порноролик с очень похожим на Флойда героем. Больше месяца в американском интернете не могут понять, он ли это на самом деле.

"У них больше нетерпимости"

Впрочем, в Америке любят поспорить о моральных качествах многих известных персон. Так было, например, в 60-е с Элвисом Пресли. Однако это не помешало особо экзальтированным фанатам основать "Преслитерианскую церковь Элвиса божественного" и написать на основе его песен "Новый улучшенный завет".

Адепты этого культа не скрывают, что поклоняются кумиру скорее ради забавы. Так же и в довольно популярной "Церкви марадонианцев", обожествляющей аргентинскую легенду футбола Диего Марадону.

Но в случае с Джорджем Флойдом все по-другому. Это не просто ритуалы с лозунгами, муралы и кружки с надписью "25 мая — день мученичества". Сторонники BLM относятся к своей доктрине с предельной суровостью.

"В этой идеологии больше строгой приверженности догматам, чем в современном американском католицизме. И еще больше нетерпимости. Поставьте под сомнение что-либо из их учения, и ваша адекватность вызовет у них подозрения", — отмечает известный американский католический публицист Эндрю Салливан.

Примеров этому много. Например, когда отстаивающая права афроамериканцев активистка Кэндэнс Оуэнс призналась, что не считает Флойда героем, ее тут же заклеймили расисткой и сторонницей "превосходства белых над остальными". Притом что она сама афроамериканка.

"Борьба с памятниками участникам Гражданской войны в США со стороны конфедератов перекликается с буйством Реформации XVI века, когда сжигали иконы и били витражи", — рассуждает Салливан.

И этот процесс "очищения", ради которого, по мнению деятелей BLM, погиб Джордж Флойд, набирает обороты. Спортивные клубы и производители еды отказываются от логотипов, связанных с расистским прошлым Америки. А крупнейшие СМИ, например New York Times, будут писать слово "черный" (black) с большой буквы — как, например, слова "Бог" или "Святой Дух".

"Религиозное повсюду"

"В Соединенных Штатах практически в любом общественно-политическом движении, особенно если оно заявляет о неких высших целях, присутствует религиозный фактор. И за Демократической, и за Республиканской партиями стоят церкви разных направлений. BLM — не исключение", — отмечает в беседе с РИА Новости религиовед Роман Лункин.

Религиозность этому движению, по словам эксперта, придает и то, что его корни — в весьма специфической афроамериканской культуре. Ведь черное население США — самое религиозное. Около 90 процентов чернокожих верят в Бога и регулярно посещают богослужения.

Кроме того, участники акций против расизма выступают в защиту угнетенных — причем не только национальных, но и, например, сексуальных меньшинств. И все это приправляется христианскими лозунгами.

И как следствие — массовые крещения на месте убийства Джорджа Флойда. Это, по словам религиоведа, прямая аллюзия на раннехристианские времена, когда новую веру принимали на месте казни мучеников.