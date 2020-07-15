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"Не время ломать и строить". Лукашенко готовится к переизбранию
В Белоруссии стартовала агитационная кампания — менее чем за месяц до президентских выборов. Пять кандидатов вступили в борьбу, но двух главных соперников... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:59
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Не советую ему снова выиграть, опасно для него же.
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353
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анна канопацкая, светлана тихановская, белгазпромбанк, коронавирус covid-19, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

"Не время ломать и строить". Лукашенко готовится к переизбранию

08:00 15.07.2020 (обновлено: 11:59 15.07.2020)
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© AFP 2020 / Vasily FedosenkoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AFP 2020 / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Белоруссии стартовала агитационная кампания — менее чем за месяц до президентских выборов. Пять кандидатов вступили в борьбу, но двух главных соперников "батьки" — банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало — так и не зарегистрировали. Кто будет состязаться с Александром Лукашенко и есть ли у них шансы на победу, разбиралось РИА Новости.

Шестикратный кандидат

Выборы состоятся 9 августа, но окончательный список составили лишь в середине июля. Пятнадцать инициативных групп выдвинули кандидатов, Центризбирком одобрил только пять.
Заявку Лукашенко подтвердили практически сразу. За "батьку" подписались около двух миллионов белорусов, хотя по закону достаточно ста тысяч. Этих людей не смутило, что на высший государственный пост он баллотируется в шестой раз. По их мнению, лишь Лукашенко способен построить социально ориентированное государство, провести экономические реформы и создать свободное общество.
Несмотря на декларируемую многомиллионную поддержку, предвыборная кампания заставила власти понервничать. И дело не только в многочисленных конкурентах. Подготовка началась в разгар пандемии коронавируса, обострившей и без того непростое положение. Перед Лукашенко встал вопрос, что спасать — здоровье людей или их карманы. Экономика перевесила.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

"Не время ломать"

Президент долго отрицал серьезность угрозы COVID-19 и не вводил ограничения. При этом в соцсетях писали о множестве заразившихся.
В разгар кампании Лукашенко сменил правительство. Постов лишились министры, выступавшие против финансирования неэффективных предприятий.
"Сегодня не время ломать. Надо спасать то, что построено", — объяснил "батька" внезапную отставку кабинета.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация в Минске в связи с коронавирусом
Ситуация в Минске в связи с коронавирусом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ситуация в Минске в связи с коронавирусом

Опасный конкурент

Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико никогда не считался оппонентом власти. Наоборот, поддерживал образовательные и культурные инициативы Лукашенко. Правительство поощряло его социальную деятельность.
Хорошие отношения закончились в мае: Бабарико уволился и заявил о намерении участвовать в президентской гонке. Вскоре на его личном сайте появилась предвыборная программа, где он призывал вернуться к конституции 1994 года и ограничить сроки президентства до двух. За несколько недель около полумиллиона белорусов поддержали выдвижение Бабарико.
Лукашенко сперва дал добро бывшему банкиру, но вскоре занервничал и обвинил потенциального конкурента в махинациях. В Белгазпромбанке затеяли проверки.
"Обнаружили вывод денег, зарубежные счета. Зарубежная собственность на Кипре. В Латвии счета, Лондоне", — объяснил Лукашенко.
Восемнадцатого июня Бабарико и его сын Эдуард отправились в Центризбирком с подписями электората, но их задержали и доставили в СИЗО. Против экс-банкира возбудили уголовное дело об отмывании денег и уклонении от налогов. В Минске прошли уличные акции, но ЦИК Бабарико так и не зарегистрировал.
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико

Из помощников в президенты

Карьерный дипломат Валерий Цепкало работал в МИД Белоруссии, а в 1994 году входил в штаб сторонников Лукашенко. О желании участвовать в выборах объявил весной.
Как и Бабарико, Цепкало выступал за модернизацию страны и открытие белорусской экономики. Глава государства, говорил он, должен занимать пост не более двух сроков и быть "эффективным менеджером".
Политические амбиции бывшего дипломата удивили Лукашенко. Комментируя планы Цепкало, президент заострил внимание на причинах его ухода с дипслужбы: "Спросите: почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему не захочется идти на выборы".
Правоохранительные органы начали доследственную проверку Цепкало. Основанием послужило обращение в МВД турецкого бизнесмена, который работал с политиком. Предприниматель обвинил экс-дипломата в неуплате денег за строительство частного дома.
Вину Цепкало не доказали, но и в кандидаты не пустили. ЦИК забраковал половину подписей, собранных в его поддержку.
После отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало в Белоруссии начались акции в поддержку кандидатов. Сотрудники милиции задержали нескольких участников демонстраций за нарушение правопорядка.
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало

Интернет-кандидат

Главная интрига предстоящих выборов — кандидат Светлана Тихановская. До недавнего времени она работала переводчиком и секретарем. Политикой не интересовалась — в отличие от ее мужа, популярного блогера Сергея Тихановского.
Именно он выразил готовность баллотироваться. Ездил по городам и деревням, общался с жителями, критиковал Лукашенко. Все это транслировал в интернете и зарабатывал политические очки. На одной из встреч случилась потасовка. Тихановского задержали, а после — осудили за участие в несанкционированном митинге.
Сейчас блогер в СИЗО, зато в выборах участвует его жена Светлана. В мае она зарегистрировала инициативную группу и за пару недель собрала подписи.
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская

Мирный реформатор

Конкуренцию "батьке" составит и юрист Анна Канопацкая. Она представляла в белорусском парламенте оппозиционную Объединенную гражданскую партию, из которой в прошлом году ее исключили "в связи с утратой доверия". Однопартийцы раскритиковали предложенный ею законопроект о гарантиях экс-президента от уголовного преследования. Документ, впрочем, так и не приняли.
Канопацкая обещала на посту президента заняться "мирным реформированием госаппарата и улучшением экономики". И всегда подчеркивала, что "открыта для сотрудничества или объединения с другими политиками".
Она сдала в ЦИК около 110 тысяч подписей, ее зарегистрировали почти сразу.
© REUTERS / Vasily FedosenkoКандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая
Кандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая

Спарринг-партнеры

К выборам допустили и сопредседателя общественной организации "Говори правду" Андрея Дмитриева. В 2016 и 2019 годах он пытался пройти в палату представителей, но безуспешно. Этот политик известен еще и тем, что в 2010-м участвовал в протестах после очередного избрания Лукашенко.
О президентских амбициях Дмитриев заявил в начале мая. Собрал чуть более 100 тысяч подписей.
Еще зарегистрировали бизнесмена Сергея Череченя. Он занимается поставками запчастей для сельхозтехники и возглавляет Белорусскую социал-демократическую партию. До этого несколько лет поддерживал коммунистов.
© REUTERS / Vasily FedosenkoКандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белорусии Андрей Дмитриев
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев

Гибкая стратегия

Белорусский политолог Денис Мельянцов не исключает, что в стране возобновятся уличные митинги из-за отказа ЦИК регистрировать Бабарико и Цепкало. И действительно, во вторник вечером в разных частях Минска прошли несанкционированные акции протеста. В интернет и соцсетях были распространены видео нескольких стычек протестующих с милицией.
"Если люди выступят за них, ситуация для власти сложится непростая. Если акций не будет, Лукашенко убедится в правильности своей тактики. Ее суть в том, чтобы растянуть во времени демонстрации и репрессивные меры. Раньше давление применяли в день выборов, теперь конкурентов устранили заранее. Это должно было размазать протестное движение", — объясняет эксперт.
Допуск Светланы Тихановской он расценивает как готовность власти идти на некоторые компромиссы: "Это призвано легитимизовать избирательный процесс и показать миру, что у Лукашенко есть реальные оппоненты. Даже если супруга популярного блогера перетянет на себя голоса недовольных, для президента это меньшие риски, чем борьба с серьезными противниками".
© AFP 2020 / Sergei GaponСобрание сторонников оппозиции в Минске, Белоруссия
Собрание сторонников оппозиции в Минске, Белоруссия
© AFP 2020 / Sergei Gapon
Собрание сторонников оппозиции в Минске, Белоруссия
Что касается Бабарико и Тихановского, Мельянцов уверен: вскоре они выйдут на свободу. "Если обойдется без демонстраций, жестких задержаний и, как следствие, западных санкций, блогера и банкира отпустят, а дела закроют".
Протесты и санкции, по мнению политолога, наоборот, ускорят вынесение приговоров: Лукашенко вновь попытается продемонстрировать миру несгибаемость.
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Анна КанопацкаяСветлана ТихановскаяБелгазпромбанкКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не советую ему снова выиграть, опасно для него же.
15 июля, 09:56
zzelip999
1200006
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