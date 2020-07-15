Шоураннер "Локи" заинтриговал пользователей подробностями о сериале

"Мне нравится эта зеленая туманность (имея ввиду логотип сериала). Она указывает на то, что это будет научно-фантастическое шоу. А знаете, как обычно говорят о проектах такого жанра: ожидайте неожиданного", — подчеркнул Уолдрон.

Об остальных деталях сюжета пока мало известно. Ожидается, что в сериале, состоящем из шести эпизодов, Локи, бог Обмана и сводный брат Тора, будет путешествовать во времени. Поклонники фильмов Marvel также узнают, как ему удалось выжить после гибели в "Мстителях: Война бесконечности" (2018 год), и что стало с Тессерактом (камень пространства).