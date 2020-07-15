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Шоураннер "Локи" заинтриговал пользователей подробностями о сериале
Майкл Уолдрон, шоураннер предстоящего мини-сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли, заинтриговал пользователей, разместив в сторис инстаграма пост, в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:27
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353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, marvel comics, том хиддлстон, the walt disney company

Шоураннер "Локи" заинтриговал пользователей подробностями о сериале

00:27 15.07.2020
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© Фото : Walt DisneyТом Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
© Фото : Walt Disney
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Майкл Уолдрон, шоураннер предстоящего мини-сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли, заинтриговал пользователей, разместив в сторис инстаграма пост, в котором раскрывает некоторые детали сюжета, сообщает Comicbookmovie.

"Мне нравится эта зеленая туманность (имея ввиду логотип сериала). Она указывает на то, что это будет научно-фантастическое шоу. А знаете, как обычно говорят о проектах такого жанра: ожидайте неожиданного", — подчеркнул Уолдрон.

Об остальных деталях сюжета пока мало известно. Ожидается, что в сериале, состоящем из шести эпизодов, Локи, бог Обмана и сводный брат Тора, будет путешествовать во времени. Поклонники фильмов Marvel также узнают, как ему удалось выжить после гибели в "Мстителях: Война бесконечности" (2018 год), и что стало с Тессерактом (камень пространства).
По информации Comicbookmovie, работа над "Локи", которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, возобновится в следующем месяце. Премьера шоу состоится в 2021 году на платформе Disney+.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыMarvel ComicsТом ХиддлстонThe Walt Disney Company
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