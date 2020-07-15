Эксперты: спрос на авиабилеты в Сочи и Крым бьет все рекорды

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В июле сервисы бронирования фиксируют настоящий бум продаж авиабилетов в Сочи, полеты до Симферополя также пользуются повышенным спросом, сообщает Biletix.

Эксперты компании отметили рост количества бронирований перелетов в Адлер в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек на авиабилеты из российских городов до этого южного курорта снизился с 10 451 до 9 764 рублей, то есть на семь процентов. А время пребывания на отдыхе выросло с девяти до 10 дней. Доля пассажиров-детей осталась на прошлогоднем уровне (20 процентов), самая многочисленная возрастная группа курортников также не поменялась – 35-40 лет.

Большим спросом пользуется и Крым. По данным компании, с 1 по 10 июля 2020 года рост бронирований авиабилетов на полуостров вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек на полеты из российских городов в Крым снизился с 13 574 до 11 334 рублей, то есть на 16 процентов. Время пребывания осталось на прошлогоднем уровне – 11 дней. Доля пассажиров-детей выросла с 20 до 23,5 процента. Самая многочисленная возрастная группа туристов в Крыму в прошлом году – 35-40 лет, а в этом – 30-35 лет.