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Эксперты: спрос на авиабилеты в Сочи и Крым бьет все рекорды
В июле сервисы бронирования фиксируют настоящий бум продаж авиабилетов в Сочи, полеты до Симферополя также пользуются повышенным спросом, сообщает Biletix. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:12
туризм
туризм
адлер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_48fa574a895c5d8b16b07121dbbded8f.jpg
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РИА Новости
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туризм, адлер, новости - туризм, сочи, республика крым, краснодарский край

Эксперты: спрос на авиабилеты в Сочи и Крым бьет все рекорды

10:12 15.07.2020
1129
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТакси у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Такси у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В июле сервисы бронирования фиксируют настоящий бум продаж авиабилетов в Сочи, полеты до Симферополя также пользуются повышенным спросом, сообщает Biletix.
Эксперты компании отметили рост количества бронирований перелетов в Адлер в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средний чек на авиабилеты из российских городов до этого южного курорта снизился с 10 451 до 9 764 рублей, то есть на семь процентов. А время пребывания на отдыхе выросло с девяти до 10 дней. Доля пассажиров-детей осталась на прошлогоднем уровне (20 процентов), самая многочисленная возрастная группа курортников также не поменялась – 35-40 лет.
Большим спросом пользуется и Крым. По данным компании, с 1 по 10 июля 2020 года рост бронирований авиабилетов на полуостров вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средний чек на полеты из российских городов в Крым снизился с 13 574 до 11 334 рублей, то есть на 16 процентов. Время пребывания осталось на прошлогоднем уровне – 11 дней. Доля пассажиров-детей выросла с 20 до 23,5 процента. Самая многочисленная возрастная группа туристов в Крыму в прошлом году – 35-40 лет, а в этом – 30-35 лет.
В целом по России объем бронирований авиабилетов по внутренним направлениям составляет 97 процентов от показателей прошлого года.
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ТуризмТуризмАдлерНовости - ТуризмСочиРеспублика КрымКраснодарский край
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